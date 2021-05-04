功夫茶：港台炒人程序繁　一摺永逸免頭痕

香港電台算唔算爛泥扶唔上壁呢？功夫茶記憶中涉及呢個被戲稱「傷港電台」、「講錯電台」嘅公營電台都冇乜好嘢，一年狂花公帑10億個大洋，卻不但冇成為政府喉舌，反而一味吃飯砸鍋，處處同政府對着幹，反骨到冇朋友，直頭係一支頂心大碌杉！阿哥，花巨款養狼狗咬自己祠堂，世上有冇咁笨實嘅政府吖？

傷港電台管理混亂、帳目不清，混吉過日子已一大段時間。幾經檢討，又報告又成立管理小組，終於空降咗一個政務官李百全接任做廣播處長，上任剛滿月，但見佢抽起啲有問題嘅節目抽到手軟！「前人過骨，後人執漏」認真唔易！之不過，一個積弊咗咁耐嘅傷港電台，人事變化又如走馬燈，有高層以「私人」或「家庭」理由離職；亦有黃到出汁嘅記者一味要留低，傷港電台想炒個人都要等了又等，等到紅了櫻桃，綠了芭蕉，先啟動炒魷儀式！

人生無奈，惟有等待！功夫茶講緊嘅係於2017年入職港台嘅利君雅，喺前年嘅反修例黑暴中多番惡死睖瞪詰問高官及警方，放肆無禮，狂妄自大，講真，如果係私人機構，一早炒咗10萬年！之但係政府做嘢，被屎擲中要清潔整理都要講「程序公義」，佢原定去年10月滿試用期，但於去年9月底被要求延長試用期120日！阿哥，好彩佢唔係融入家中嘅菲傭姐姐，否則，明知佢喺煲湯加料，若然唔可以即炒而要延長試用期，咁就真係晴天霹靂，主人寢食不安矣！

港台前年接獲大量有關利君雅嘅投訴，啟動調查咗好一段時間，終於有消息指，利君雅已獲通知將不獲得繼續聘用，須於本月底執包袱，未能正式成為公務員。事實上，睇見傷港電台因長期積弊成弱，唔好話「改革」，「執漏」都無從下手！炒一個反骨記者，仲難過唐三藏取西經！炒完一個利君雅，難保又有一個好不雅，人生無奈，又要等待？

港台政策近排多改動，唔同平台包括YouTube、Facebook等上載嘅節目，將於相關集數播出一年後下架，港台發言人證實消息，稱暫時未有具體執行時間。該台去年接獲逾3,300人投訴《頭條新聞》等惡意抹黑、污衊、嘲諷警隊及政府防疫工作，通訊事務管理局裁定投訴成立。傷港電台節目問題多多，要移除及刪除嘅節目亦多如繁星！港台管理層對反骨記者既要逐個郁，對有問題節目又要金睛火眼𥄫到實，確保偏頗、抹黑政府嘅言論「高飛遠走也難逃」，如果話女人生仔係「10級疼痛」，咁呢個任務係「10級困難」！傷港電台千瘡百孔、病入膏肓，長遠之計應摺咗佢，每年慳番10億個大洋，又樂得落了片白茫茫大地真乾淨！一摺永逸，庫房充實！