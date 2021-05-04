神州觀察：幼師虐童禍無窮　加強防範減傷害

山東臨沂市某幼兒園近日爆出虐童惡行，有老師涉嫌多次將多名幼童帶往監控死角進行虐待，包括拖入廁所扯頭髮、掌摑，肆意拳打腳踢，甚至公然在走廊打倒學童並騎壓在對方身上，行為粗暴惡毒。一查方知，該名惡師根本沒有幼師資格證，見事敗更藉機逃遁，終被警方抓獲，但若只限於一般的行政處罰，草草了事，顯然難起震懾作用，亦有違法理人情。

幼園惡師對無辜幼童施以各種暴虐手段，已然司空見慣，乃至有幼童被虐至嚴重傷殘或死亡，亦非一宗兩宗，是故各方必須正視問題，認清責任，積極尋求破解之道。譬如分析本案可以發現，暴露出來的問題着實不少，又是監控存在死角，又是聘用無資格證幼師，包括園方拒絕家長翻查監控畫面等，背後都有哪些原因與動機，勢需弄清楚；涉案惡師甚至被揭發多次虐童，及有其他職員對其虐待幼童之行為視而不見，如同路人悠閒走過，都叫人匪夷所思。

針對監控死角問題，其實並不難解決，當局大可就此制訂統一標準，強制要求所有幼園安裝足夠數量的閉路電視鏡頭，務求達到監控全覆蓋，包括時下十分流行的人臉識別監控系統，多些安裝在幼兒園，一定大有作為；相關監管部門則需認真檢查驗收，確保間間符合標準。然而，全指望安裝監控錄影肯定不行，就像本案惡師照樣可以肆無忌憚施虐，何況諸如廁所這類地方，斷然不能裝設監控，有些死角必然會存在；再則，還可以刪掉監控錄影，實行毀滅罪證。

由此可見，防範虐童的更有效方法，是需先行防止惡師進入幼園，惟涉事幼兒園居然違規聘用無資格證幼師，無異引狼入室，毫無責任感，目的亦無非是為節約成本，辦園宗旨只是為了多賺錢；這類幼兒園的存在，儼如一個個社會禍害，堪稱後患無窮，卻不知當初如何能夠通過審查，取得辦園許可？尤其是像案中幼師被指多次虐待幼童，園方負責人當真從不知情，還是明知這等「便宜貨」就這質素，所以每次只能假裝沒有看見？事件遭揭發後，園方更刻意隱瞞，阻止家長調查真相，想必都是出於此。

目前涉事幼兒園雖然已遭當局查處，勒令停業整頓，人們更想知道，像這樣的幼兒園還有多少？當局的日常監管又在哪裏？對於聘用無資格證幼師及虐童行為如何防範再生？事實上，過往不少爆出虐童案的幼兒園、幼稚園更屬無牌辦園，違規經營，惟有靠當局加強排查監管；而對於查出問題的單位及涉虐童之人，勢需從嚴追責懲處，以儆效尤，否則就是縱容作惡。幼園一再淪為虐童之所，固然有無良經營者及缺德幼師的因素，而政府監管不力、罰則太輕，亦是問題所在。