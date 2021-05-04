新冠疫情的發展情況，可以顯示出國與國的差別，其中也可看到一個國家的體制實際怎樣，當權者的政策效果如何。

以5月初的數據來看，疫病的3大重災區是美國、印度、巴西，都是大國，但防疫治疫的表現卻不如小國。印度、巴西，還可算只是金磚國家，未到發達國家的水平，但美國作為全球第一大國，它的防疫治疫表現，卻令人大失所望，也令人質疑它的體制、文化與政策能力。以100萬人口染病的比例看，美國僅次於捷克、斯洛伐克和巴林，居全球第4，每100萬人口便有近10萬人染病，染病率近10%。

美國與巴西都是無知的民粹主義當道，但為甚麼民粹主義可以這樣盲目無知，也不理人民的生死，卻可以在美、巴出現呢？事實上，除巴林以外，重災區的國家都是右派民粹主義思想主宰政府政策，包括瑞典（把人民當作畜牲來達群體免疫），波羅的海的立陶宛、愛沙尼亞等，政治與疫情便有着緊密關係。而西歐諸國如英國、法國、荷蘭、比利時，以及波蘭、斯洛文尼亞、拉脫維亞、克羅地亞等的民眾都反對防疫，甚或不相信有疫病，故此染病率便居全球前列。

至於以色列，作為重災區，理由不在政府，而在該國佔一成以上人口的極端猶太教，不信任現代社會，反對防疫治疫，宗教原因導致近一成的染病率。若單計極端猶太教社群，染病率或許會是全球最高，可見宗教迷信禍害之深。

美、英對付疫情，防治失守，現在是寄望疫苗作用，表現出來的疫苗民族主義還是美國優先、英國優先，不理別國死活，這便引致美、英與歐盟的衝突，也令全球譴責，指沒有人道主義精神，拋棄窮國。

可是印度疫情失控，連帶其他重災區，病毒變異快速蔓延，而變異之勢還在，且似有加劇的傾向。美、英的疫苗都是針對未變異的病毒，面對變種病毒，未必有效，或效用降低。疫情還可能持續惡化，而美、英自保，南美、東歐的窮國小國疫情繼續演變，惡化衍生出來的變異病毒可以反過來攻擊美國、英國、歐盟。普及接種現有疫苗後，發達國家仍未可安全。而疫苗分配的不平等和由此帶來的嚴重禍害，將進一步使發達國家與發展中國家對立起來，西方的所謂普世價值──公平、平等，便會全然破產。

中國、俄羅斯的疫苗研發與生產勝於美、英，主要是沒有利潤掛帥的障礙，政府主導，更可為支援窮國小國而犧牲企業暴利。美、英抵制，卻只會暴露它們政治的虛偽和殘暴。