美國國家安全顧問沙利文日前表示，美方會繼續履行《台灣關係法》協助台灣自衞，反對任何力量單方面改變台海現狀。但他澄清，這並非指美國將從「模糊戰略」轉變為明確承諾出兵。

出席同一場合的美國國防部副部長希克斯表示，「美中必有一戰」是可以避免的，美國首先要確保提升自身能力，其次要展現威嚇力，防止任何損害美國利益的侵略。美國前副國務卿比甘則說：「我們必須向中國政府表明，美國將採取一切行動捍衞台灣，若解放軍真的選擇對台動手，我認為是一場賭博。」

北京要統一那是必然的，統一的方式不是「和統」就是「武統」。對美國而言，第一，它反對中國統一，這不符合它的利益。第二，它認為以台海兩岸的歷史與現狀而論，「和統」是不可能的，若有美國介入，就更加不可能，台灣就能永遠維持現狀，「台獨」也好，「獨台」也好，都無所謂，這才最符合美國利益，若改變了現狀，就是「損害美國利益的侵略」。第三，若北京「武統」台灣，美國為「保衞台灣」要和北京動武，這是不到「最後關頭」老美都會採取「模糊戰略」的，這樣對它最有利。

對美國而言，它當然希望自己的武力強大到足以不費吹灰之力，就可以阻嚇及打敗北京對台動武，如果有這個能力，它早就私下警告和公開叫囂「明確承諾出兵」了。正因為老美沒有這個能力，若和北京打起來，一是「保衞不了台灣」，二是自家損失慘重，於是它只以「模糊戰略」糊弄台灣，才能讓台灣花大錢購買美國軍火。美國前國務次卿克拉奇曾說，加強美台經濟聯繫有助於防衞台灣。所謂「經濟聯繫」，就是台灣多向老美購武的「好聽說法」而已。

以國力、實力、軍力、兩岸大形勢、中美大形勢、世界大形勢而論，北京對「和統」還是「武統」早就成竹在胸。台灣敬酒不吃就讓它吃罰酒，老美敢插手動武，就讓它吃不了兜着走，所以北京根本不在乎老美的戰略模糊不模糊！