「心比天高，命如紙薄」，這句話形容印度政府，可謂恰如其分。他們自我感覺良好，一直要與中國攀比，甚至幻想反超中國，結果畫虎不成反類犬，與中國的距離反而愈來愈遠。面對新冠肺炎疫情嚴重失控，印度政府束手無策，美國頂級傳染病專家福奇建議印度學習中國的經驗。雖然用心良苦，卻是對牛彈琴。中國經驗獨一無二，其他國家不可能簡單複製，尤其是印度這種體制，既沒有決心，也沒有能力倣效中國。

中國12天就可以建成一座擁有1,600張病床的雷神山醫院，印度做得到嗎？中國可以即時動員各地4萬多醫護人員奔赴湖北抗疫，印度做得到嗎？有人開玩笑說，印度建一間公廁都要爭論好幾年，還要慢慢等待議會通過和政府撥款，更別說建一間醫院。這就是印度和中國最大的分別，中國具有舉國體制說做就做的優勢，而印度則有着所謂民主國家的共同毛病：官僚、扯皮、低效。

印度唯一和中國相似之處就是人口眾多，而且很快就會後來居上，成為全球第一人口大國。可惜人多不等於好辦事，印度人均GDP不足2,000美元，還不如鄰國孟加拉，而且極度貧富懸殊，數以億計印度人生活在貧民窟。也正是因為貧民窟眾多，人口密集，衞生環境惡劣，醫療條件差，才導致新冠疫情嚴重失控。早在去年中，印度疫情表面上還不是很嚴重的時候，有人就警告印度將成為疫情黑洞，未來感染人數可能過億，結果不幸而言中，印度真實疫情可能比外界想像的還要嚴重得多。

一場疫情，就將印度政府綜合治理和應對危機能力不足等問題暴露無遺。然而可笑的是，印度政府從來不願意承認落後，反而在西方政客和傳媒別有用心的吹捧之下，一直懷有謎之自信和野心，總想與中國一較高低，而且不斷在邊境製造事端。所以說，印度落到如此田地，根源在自己身上。