粵語片時代，可憐天下父母心，窮爸爸嘔心瀝血只為養大子女，當時10個香港人9個貧，生活過得苦，但相對心理質素卻極強，生命力旺盛，即使面對逆境依然樂觀，深信黑暗過後是曙光，明天會更好，而事實上60年代過後，香港亦的確如蛟龍騰飛，脫胎換骨。

今時今日，逆境重臨，大家卻如世界末日，並非鬥志盡失，而是屢敗屢戰，屢戰屢敗，即使最強鬥士也吃不消，疫戰逾年，功敗垂成，最大敵人就是自己的政府。病毒可怕，但廢官加病毒才是世界上最恐怖組合。看看美英政府抗疫最初漫不經心，特朗普與約翰遜輕敵，把新冠肺炎當流感，以為諉過中國便可推卸責任，他們追求的群體免疫未能達到，美國人民首先宣告特朗普免「役」，把他踢走，約翰遜的相位也是岌岌可危。香港特區政府同樣做得差，不過卻安然闔家平安，因為問責制名存實亡，死人冧樓廢官都是袋袋平安。

最新失業率達6.8%，近26萬人失業，高官沒有想出應對方法，堅拒失業現金援助，反而推失業人士去借錢，鼓勵基層賒借度日，驟眼看還以為是財務公司借錢宣傳，廣告不是說勿光顧中介？政府搭路市民向銀行借錢，熟口熟面，這不就是中介所為嗎？假若香港是中介，這個中介沒有好推介，專點黑路大家行，粵語長片導人向善，主角以自己際遇來證明借錢沒有好結果，不但要看人面色，隨時得不償失，可能被迫做不法勾當，又或者逼良為娼，賣落火坑。

想不到香港邁進新世紀，愈行愈倒退。失業貸款，上周中開始接受申請，首3天便收到約7,000宗貸款申請，最高可借8萬元，來者不拒，相信不少申請者都借盡最高額。政府如果真的想幫失業者，不如高官將一半糧免息借給有需要人士，相信各位司局長收數時不會淋紅油鎖閘吧！