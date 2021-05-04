美國總統拜登的上任百日演講提及兩大計劃，一是「美國就業計劃」，將大力投資於公共交通、鐵路、機場、供水管道、道路、橋樑、高速網絡等基礎建設，而90%的工作毋須大學學位；二是「美國家庭計劃」，提供免費學前教育、免費社區大學教育和家庭帶薪休假。不過筆者最支持的，是拜登打算向0.3%美國最富有人士加稅，這除了令美國國內貧富懸殊情況有所調整，也減輕了「美國使錢，其債權人找數」的不合理現象！

至於外交事務，拜登腦海中好像只有中國，談到意識形態分歧、軍事部署、貿易競爭、撥款科研和工業回流，都要跟中國掛上關係。中國！中國！中國！治理美國，要以中國為根據，以中國為矛盾點，然後才知道美國如何行下一步。兩國對壘，勝負已決。

拜登在演講中提出，美國會在中東撤軍，注意力轉到印太區。他通知中國，會在印太區建立如北約般的組織和軍事聯盟，目的不在挑起矛盾，而是防止矛盾。這是睜着眼說謊話。2011年先由奧巴馬提出，繼而是希拉妮，最後由時任國防部長帕內塔正式宣布美國要「重返亞洲」，應對中國的「崛起」，其後由特朗普開始調兵遣將。最近美國兩個航母戰鬥群夥同英國、澳洲、德國和法國組成「聯軍」，要在南海巡航。

美國公布「重返亞洲」後，引發中國在南海自己的島礁建立基地防守，美國卻指摘中國武力威脅南亞國家。美國的霸道在於「我嚇你可以，你防範就是挑釁」，還聲大夾惡稱「這是防止矛盾」；美國聯軍大軍壓境，還可以說「樂見競爭，不尋求衝突」。

在演講中，拜登表示向中國表達了他會捍衞美國利益，會對抗傷害美國勞工與產業的不公平貿易手段，以及國營企業補貼、盜竊美國的知識產權和科技。這個說法是「賴」。幾十年來，美國利用中國的低成本剝削中國工人，中國亦因工業而產生不能還原的環保問題。美國商家在中國投資建廠，成本低，貨品運返美國，售價可以是成本的100倍。全球化下，美國商界變本加厲，把絕大部分低端工業投放在亞洲，更利用強勢美元和金融財技，剝奪亞洲各國工人的利益，坐享黃金萬両。自己不事生產，卻罵人傷害美國勞工、產業和工人的就業機會。

此外，拜登連增加科研開支，以至要在匹茲堡製造風力發電機葉片，也跟中國連上關係。拜登要把中國變成美國問題的「代罪羔羊」，已去到無所不用其極的地步，這也反映了他內心的虛怯。其實，爭做「全球一哥」，要靠自己的實力，而非靠打嚇和諉過於人，這只會令自己的盟友棄他而去。