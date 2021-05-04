印度疫情仍未見頂，首都新德里再度延長封城措施一周。美國白宮新冠疫情首席顧問福奇建議印度效法中國，興建臨時醫院和實施全國封城數周。猶記得，當日武漢破天荒封城，包括美國在內的西方國家無不跳出來指摘，不是無人權，就是不人道，冷嘲熱諷言猶在耳，想不到中國式抗疫在今日竟得到美國人高度讚揚。疾風知勁草，日久見人心，信焉！

目前美國仍是全球確診人數最多的國家，不過以印度每日的新增人數觀之，相信很快就會「接棒」成為全球最大疫國。美國因為接種疫苗進度良好，疫情從高峰期逐步回落，但距離清零仍然遙遠；反觀中國雖有零星個案，但疫情早就受控，全國多地皆零確診已久，經濟也是全球恢復得最快最好。君不見，中國今年第一季GDP同比增長達到有紀錄以來最高的18.3%，羨煞全世界；這還不止，去年全球10大最繁忙機場，廣州白雲國際機場不但把排名第一達20多年的美國亞特蘭大國際機場擠下來進佔榜首，中國甚至共有7個機場佔據10大之內。

這些驕人數字不是無緣無故從石頭爆出來的，乃係全國人民打落門牙和血吞、用破釜沉舟的決心、非人的意志咬緊牙關抗疫換來的。不管福奇如何高度讚揚，也不管別國如何倣效，無一個國家學得來。事實上，許多歐洲國家在疫情高峰期也倣效中國封城，惟無一能夠藉封城而控制疫情，反而生出許多爭端，人們甚至走上街頭抗議無人權。至於印度疫情之所以大失控，更與總理莫迪的愚昧脫不了干係。上月的大壺節，多達700萬人參與，恒河萬頭攢動，成為疫情失控的轉捩點。要是莫迪不是輕視疫情，任由人群聚集，今日又豈會將國家變成人間煉獄？

事實上，中國式抗疫之所以成功，舉國體制正是關鍵所在。許多人以為民主能醫百病，以為一人一票就能選出賢能，事實證明只是笑話。