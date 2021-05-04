近年部分香港和台灣人跟西方反華勢力合奏，把中國描述得像老虎般兇，實際上，公道地說來，老虎無疑是威猛的，但不去惹牠，就未必會生出甚麼事端，而你偏偏繞到山君身後，朝虎尾狠狠的踏下去，到牠還擊時，你卻去抱怨對方恃強凌弱，試問天底之下，有這樣的道理嗎？

很多人總是將中央描述得如何立心不良，要想剝奪香港的民主、自由。早在10年前，有內地官員來港，筆者有機會向對方問及這方面的問題，對方說：「實際上，中央對香港的政策，是多一事不如少一事，內地本身問題不少，若不是非不得已，根本不想改變特區現狀。」

事實上，由1997至2019年，這20多年間，香港的民主之路一直按循序漸進的方式往前行。老虎在山上游走，你在山下結廬，大家相安無事。然而，一場反修例風波，不少香港人傻裏傻氣，偏要走上山上，不但要找到猛虎，還刻意要朝牠尾部踩去，山君大量，你踩牠一下時，牠還忍痛後退了一步，你不依不饒，仍要繼續攻擊，對方才開始給你教訓。

大家可別忘了，當日京港政府已經同意撤回《逃犯條例》修訂案，不少香港人卻得寸進尺，這才招致今日的結果。

今日不少台灣人也是要想步香港後塵，好端端的，偏要去挑釁山中霸王。北京本來無意武力統一台灣，如無必要，中國人不想打中國人，但近年台獨勢力愈趨猖獗，蔡英文政府還要主動去勾搭美國和日本，試圖圍堵中國大陸。老虎未必會刻意惹事，但是肯定不會怕事，你欺到牠頭上去，你的好日子就肯定到頭了。

現在，香港反對派在山下築了20多年的安樂窩已給踏平了，一溪之隔，就是台灣反北京勢力的巢穴。如今台灣人怕是嫌日子過得太過太平，竟然不斷向對岸的猛虎扔石頭，呵呵！我只能祝他們好運了。