新冠疫苗面世以來，安全性備受質疑。截至上月18日，本港共有29宗面癱個案曾接種疫苗，當中22宗涉及內地研發嘅科興疫苗。此外，本港至上月底累計28人接種疫苗後死亡，當中22人接種科興，另外6人接種復必泰。

儘管政府無所不用其極咁「谷針」，接種情況仍然不理想。港府日前放寬一系列防疫措施，大家都期望可以救疲不能興嘅經濟，尤其係飲食和旅遊業，無奈全部用接種疫苗作為綑綁手段，為谷針添煩添亂。

食肆分4級，搞到老闆及食客都好頭痕，到頭來唔少食肆情願選擇B級，即4人一枱食到夜晚10點，不必強迫伙記打針，食客亦不必貪8人一枱食到凌晨兩點而去「以身試針」！至於停業嘅6類場所，包括酒吧、卡拉OK、浴室、派對房間、夜店及夜總會，所有員工及顧客需已打一針疫苗始可重開；麻雀天九耍樂處所嘅重開條件，則只須員工打針。惟措施一出即惹來各界狂轟，餐飲業界斥有關措施為業界徒添枷鎖，無助復甦。實情係，顧客一聽到要接種疫苗先可以光顧以上6類場所，當堂冇晒mood！最明顯莫過於酒吧，由於條件苛刻，料有20%酒吧因員工接種疫苗問題而無法開業；即使開業，由於顧客要打針，客源有限，有些酒吧空無一客，有些僅得小貓三四隻，都真係開又死唔開又死！

新冠疫情下，另一個重災區係旅遊業。剛推行嘅「疫苗氣泡」，讓本地遊可以恢復30人為上限嘅旅行團，惟前線員工如導遊、旅巴司機須接種至少一針疫苗。業界指出，新措施下有近百團已成功登記，之不過旅巴司機多高齡又多「三高」，接種率只得一成。換言之，業界鬧司機荒，即使母親節檔期大熱，有旅行社甚至加薪50%搶人，但因司機不足隨時不能成團！庸官放寬一系列措施全為了谷針，卻無助經濟復甦，基層窮到燶靠借貸度日，都唔知何年何月可重展歡顏？