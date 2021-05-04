今天是「五四青年節」，這是充滿中華民族自我覺醒、自我奮鬥特色的紀念日。青年節起源於1919年，中國青年學生反帝反封建的全國性運動，也是反愚昧、提倡科學文化的新文化運動。「五四」運動把西方馬列主義的革命思想和科學理論引入中國，使一個在半封建半殖民地沉睡中、被帝國主義列強侮辱稱為「東亞病夫」的苦難民族甦醒，從而揭開了百年的覺醒和革命奮鬥的序幕。

作為中國人，尤其作為一個中國青年，當不忘國家有今天的富裕和強盛的由來，當不忘歷代中國人前仆後繼浴血奮鬥的偉大鬥爭和成就，絕對不是天上掉下來的餡餅。尤其是在國家由弱轉強轉富的時候，帝國主義眼見侵略戰爭「硬」的一套對中國無效的時候，便寄託「軟」的一套，寄託和平演變，把顛覆中國政權和政治制度寄託在中國的第3代、第4代人身上。

「忘記過去，意味背叛」，這句話在過去看來是不可能發生或離我們太遠。可是作為特區的香港，自爆發前年的世紀暴亂後，敲響了和平演變的警鐘。人們想不到特區政府修訂《逃犯條例》，把殺人疑犯陳同佳送交台灣法庭受審，本是天經地義之舉，卻突然變為「反送中」運動，青年及學生迷失理智，被謊言洗腦，反政府、反中國。

人們想不到高級知識分子成堆的象牙塔，全港8大院校和演藝學院成為世紀暴亂發源地，大學學生會成為暴動司令部，中大、理大成為暴亂橋頭堡及汽油彈流水作業生產線基地，而大學校長竟無能為力！人們想不到全港許多中小學校長管理嚴重失控，任由老師洗學生腦，在學校煽動暴亂，甚至有老師帶領學生上街暴動！

人們更加想不到世紀暴亂的墮落和野蠻凸顯在粗口口號、錯字文宣、野蠻砸頭、放火燒人、鏹水淋人的兇殘上。人們想也想不到黑暴遺禍之深，4間中學5名14至17歲學生涉嫌合夥打劫金舖。