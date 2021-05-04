警方早前指「民陣」涉違反《社團條例》，要求書面提供多項資料，包括收入來源及開支、銀行及戶口號碼等，以及去年12月舉辦國際人權日聯署的目的。社團事務主任要求「民陣」在明日或之前回覆。

據悉，「民陣」自2006年9月向社團事務主任申請取消註冊後，多年來疑一直透過非法形式存在。傳媒亦報道，自2019年6月至2020年10月初，「民陣」搞手發起共15次「集會遊行」，黑暴及「港獨」分子屢次藉機衝擊行政、立法、司法、執法機關，以「合法遊行」掩護「非法黑暴」之實。

此外，作為暴徒後盾的「612人道支援基金」自前年6月15日成立。他們趁黑暴之機發起眾籌，聲稱會為「抗爭者」提供法律、醫療及心理支援，更以所謂「義務律師」的名義作招徠，吸納逾億元的捐款。該基金涉及6宗罪，包括沒有註冊、涉嫌逃稅、違反銀行協議、疑似輸送大筆金錢予親反對派的律師、與亂港分子關係密切及帳目不清。值得注意的是，「612基金」曾被報章揭發借用「真普選聯盟」的戶口和教協地址為基金籌募經費。根據協議守則，戶口不能輕易轉讓，而由於該組織沒有辦公地址，而是提供教協地址，更有誤導銀行之嫌。由於「612基金」帳目混亂，令人質疑當中或與洗黑錢及政治捐獻有關，宛如反中亂港的黑洞，威脅國家安全與本港繁榮穩定。

執業大律師、「612基金」信託人吳靄儀，去年於《蘋果日報》撰文時稱，推出區域法院案件「第二位大律師」資助計劃，讓已獲得法援的被告人，在法援委聘的律師和大律師之外，可由其法援委聘的律師，在法援委聘的大律師的同意之下，增聘「第二位大律師」以協助出庭處理案件，被外界質疑是黃圈「自肥」的舉措。既然部分被告有「612基金」等資助，為何法援署仍然批出資助？法援署應在新系統中追蹤，甚至改變批出法援的制度，避免有人濫用法援，確保公帑用得其所。

「民陣」、「612基金」等組織，具有濃厚的政治色彩，聚集不同的亂港政團與「攬炒」分子，在海外反華勢力的配合下，巧立名目，掛着自由民主旗號，籌劃各種涉嫌非法的活動。該批組織的搞手，於從事涉違法活動時便應該明白，自己終將承受法律責任，特別是香港已有《港區國安法》，更不容許此類違法組織繼續逍遙法外。

隨着國安法的實施與撥亂反正，警方與相關執法機構應盡快作出調查，同時以事實為根據，以法律為準繩，採取正當而必要的果斷執法行動，依法取締非法組織，以維護本港法治，彰顯社會公義，恢復社會安寧。

香港是法治社會，《基本法》或《香港人權法案條例》下，政府都會保障市民的自由，這些自由包括言論自由、集會自由，亦包括結社自由，但自由並不是絕對的，這對於尊重他人的權利和維護公共秩序不可或缺。保障結社自由等權利，與維護法治、保障社會穩定繁榮之間，須取得平衡。這不僅是保障個人的權利，亦是法治社會應有之義，是法治與社會正義的體現。