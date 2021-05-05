世界視線：美國人始亂終棄　帶路黨大難臨頭

美軍於本月初開始全面撤出阿富汗的行動，但就在撤軍前夕，阿富汗東部發生自殺式汽車炸彈爆炸，造成最少30人死亡，逾90人受傷。有分析人士擔心，美軍在塔利班和阿富汗政府達成權力分享協議之前全面撤出，阿富汗大部分地區將在兩、三年內被塔利班重新控制。

美軍撤出阿富汗，除了受美國扶植的喀布爾政權惶惶不可終日，充當美國人「帶路黨」的當地翻譯人員，也擔心成為被清算的對象。一批為聯軍工作的阿富汗翻譯員，日前在喀布爾抗議聯軍未能履行保護他們，把他們帶到美國的承諾。其中一名抗議人士的橫額上，寫上「拜登總統，請不要對我們置之不理」，而另一名示威者手持的漫畫，上面可見塔利班成員用槍指嚇一名向美軍呼救的阿富汗翻譯員，而美軍卻頭也不回，逕自登上直升機走人。

事實上，類似的一幕確曾在歷史上發生過。1975年，美國人從南越撤出，一名替美國人工作的當地人企圖登上一架撤離的直升機，被機上美國大兵一拳打在臉上，而旁邊一名已經登機的越南同胞，則幫忙掰開他抓住機艙門的手指，這一幕恰巧被記者拍下，忠實記錄了美國人「始亂終棄」的醜惡嘴臉。

對於阿富汗帶路黨要求妥善安置，美方實行拖延策略，安撫說一切有程序可依，等上3年就到美國展開新生活。問題是，不少翻譯員被鄉里得悉身份，須隱姓埋名逃往別的城市，別說3年，3個月也不知能否熬下去。有人算過帳，來自阿富汗的難民申請，光是2019年積壓的數字就比整整20年阿富汗戰爭中成功申請的個案還多。山姆大叔「接受申請」已算是「皇恩浩蕩」，有美國官員聲稱，擔心有恐怖分子偽裝成翻譯人員潛進美國，基本就是特朗普身邊的人捲入醜聞後，他老人家立即以一句「我不認識他」加以切割的套路。當然，一個巴掌拍不響，當美國人「帶路黨」助紂為虐，協助外部勢力魚肉本國同胞，本質上和那個在直升機上掰開同胞手指的越南人並無二致。「出來混遲早要還」，不管是「阿奸」抑或漢奸，同樣適用。