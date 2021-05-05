功夫茶：泛民樹倒猢猻散　時辰一到紛割席

貪勝不知輸，遲早變成豬！阿哥，豪情嘅說話易講，甚麼「以硬肩負重任，以強臂挽危局」，講就易，做就難！玩革命，不是請客食飯，不是叫叫口號，係要拋頭顱灑熱血，「已摒憂患尋常事，留得豪情作楚囚」，有幾多人真係做到？

現實卻係一旦困牢獄，洗廁好屈辱！唔驚就呃人！不久之前，最少55名民主派人士涉嫌以武力或非法手段等顛覆國家政權被捕。依家泛民被禁嘅被禁、着草嘅着草、退黨嘅退黨、官司纏身嘅有得震冇得瞓，昔日豪情，今剩哀音泣訴！唔再參加一切遊行啦！就算選皇帝都咪預我！哀家已冇力玩矣！果真係泛民樹倒猢猻散，昔日乳鴿紛折翼！係歷史嘅長河，輕輕的我走了，不留下一條羽毛！

理想很豐滿，現實很骨感。有指支聯會嘅五大綱領及口號涉違國安大法，繼「梁耀忠議員辦事處」早前退出支聯會後，陸續有民主派人士退出；有報道引支聯會秘書蔡耀昌指，現時支聯會約有200個會員團體，過去數月暫有3個辦事處申請退出。呢，公民黨主席梁家傑亦與支聯會劃清界線，跳出來稱公民黨從沒有加入過支聯會。

阿哈！身為藍血貴族果然「識時務者為俊傑」，梁家傑果然冇改錯名，一家之傑，精甩尾，唔會留啲蘇州屎畀家人愁啩？睇吓國安重犯漢奸黎囚喺赤柱監獄，日日洗廁所，話就話囚嘅係佢肉身，困唔住佢思想喎！之不過，成日見到佢老婆仔女愁眉深鎖咁去探監，就認真冇癮啦！所以知大勢嘅梁家傑，不久前回顧公民黨成立15周年，就指公民黨「盛衰各有時，世代更迭，人事遞嬗」，縱使現時前景晦暗，公民黨成立初衷冇改變、靜待黎明喎！

不過，點講都好啦！公民黨改唔改變初衷都冇乜所謂咯！嗱！嗰位聲大大冇貨賣嘅公民黨前立法會議員郭榮鏗已率先走佬加拿大，其餘嘅如楊岳橋、譚文豪、郭家麒、李予信，因「參與35+」初選被控串謀顛覆國家政權罪，現正被還押，4人都經已退黨！梁家傑回覆傳媒查詢時，指佢自己及公民黨均冇加入過支聯會，所以無所謂退出，又反問是否做義工亦要退出？

做慣訟棍，果然深明巧言令色之道。連荃灣區議會主席陳琬琛都去信支聯會，指加入30年來從冇參與任何會議，名單亦冇更新，唔知有否機制退出喎！世易時移，大江東去，依家啲蝦兵蟹將，個個爭住做識時務者，隨着泛民時辰一到紛割席。去一轉維園，隨時要陪漢奸黎赤柱洗廁所，邊個會咁傻唔識死吖！