正論：變種病毒再襲社區　防疫為上勿言針對

香港事事政治化，就連抗疫也被扣上「歧視」的帽子，37萬外傭強檢幾乎演變成外交風波，令到大眾模糊了焦點，就是面對的是共同敵人，世紀疫禍新冠肺炎，變種病毒入侵社區，揭發檢疫出了漏洞，外傭既是受害者也可能是播疫者，疫情下有誰可以不受影響？

疫情反覆，3日零本地確診斷纜，昨日新增4宗確診，包括3宗輸入個案，另有一宗涉及44歲菲律賓籍女傭，3月31日抵港，曾在灣仔帝盛酒店接受21日的酒店隔離，4月22日後入住僱主位於荃威花園R座寓所，先後檢測5次，4月25日檢測未有驗出病毒，因當局下令全港外傭強制檢測，她本月2日再驗證實確診，證實帶有「N501Y」變種病毒株，荃威花園R座全幢居民需要撤離及隔離21天。

這名菲傭5次檢測才確診，而數日前另一宗N501Y變種病毒個案，尖沙咀美園大廈一名28歲家庭主婦，上月4日從印度德里飛抵香港，檢測6次始確診，反映現有檢測安排出現漏洞，採樣準確性成疑，有專家質疑或與採樣員在酒店採樣質素有關，加上港府監察不力，化驗承辦商華大基因屢被揭出錯，仍繼續負責採樣工作，「走漏眼」一點也不出奇。

南亞地區疫情嚴峻，港府遲遲未頒禁飛令，等到上月中才靠「熔斷機制」暫停航班來港，若能提早禁飛，以上提及個案便不會流入香港，廢官無異放變種病毒入關。而本港對輸入個案第一道屏障是隔離酒店，但酒店服務人員沒有受過醫護訓練，隔離人數愈多，出錯機會自然更多，很不幸地讓變種病毒個案走入社區，出現隱形傳播鏈，就算市民多努力防疫，也是避無可避。

最少7宗驗出N501Y變種病毒的確診個案曾流入社區。立法會衞生事務委員會昨日召開特別會議，議員質問海外接種疫苗的人士或康復者，未能在電子針卡上準確顯示其接種結果，政府指已預備紙本申報表，但若申報人虛報接種疫苗，當局難以找出，又會造成防疫漏洞。

昨日亦有另外兩宗涉及外傭的初步個案，顯見疫情有可能在外傭間散播，政府要求37萬外傭強檢，並非無的放矢，問題是同一時間宣布考慮要求新來港及續約的外傭需打疫苗針，令人感到有針對性，而高官冷言稱外傭可以不在香港打工，口脗涼薄，徒增不必要摩擦。港府高層昨日語氣都有褪軚之意，而事實上亦未有具體時間表，為何匆匆公布，自招麻煩？單是安排強檢已經是繁複工程，人手資源緊絀，多處出現混亂，政府還要綑綁打疫苗這個敏感課題，無異搬石頭砸自己腳，愚不可及。

政府抗疫千瘡百孔，讓別有用心的人有機可乘，煽動分化與對立，高官只是有口斥責搞事分子，從不檢討自己錯處。抗疫是一等一大事，十萬火急，必須團結各界力量，才可以打勝這場世紀疫戰。把矛頭指向特定群組固然不可取，但另一邊廂亦切勿對號入座，製造內耗，香港是急流中的破船，若不同舟共濟，繼續自己人打自己人，恐怕難逃沉船的惡運。