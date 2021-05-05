神州觀察：學生放假禁離校　防疫又搞一刀切

內地近日迎來五一長假，各地民眾爭相出遊，不少名勝景區更是人山人海，水洩不通，惟在河北地質大學，校方基於防疫理由，要求學生可以放假但不准離校，最終逼得大批學生聯群結隊強行衝出校門，上演集體「越獄」一幕。輿論批評校方此舉屬典型的「一刀切」防疫，罔顧學生自由權益，且與中央防疫政策相牴觸，目的無非是為保住某些領導的官位，只要學校不爆疫，哪管違規行事。

正如該校安全處老師表示，學生留在學校可免於外界干擾，易於疫情防控，稱一旦放他們出去，出事了不好辦，呼籲大家「相互理解」。說是相互理解，其實還不是讓學生「單方面理解」校方？道理很簡單，防疫只針對學生，難道學校領導、老師及其他職員就不會染疫？為何他們不用被關在學校，可自由離開？可見校方的解釋很是自相矛盾，言語間透着的都是自私，只求與己方便而已；何況就算校領導與教職員工願意共同留校，亦有違現時防疫規定。

不只如此，該校還被指平常就這樣，一直拒絕讓學生正常外出，哪怕學生生病、家裏遇白事或需參加特別重要的考試，都需經多級領導簽字才可放行，實在離譜。此舉背後更遭質疑是出於經濟利益考量，因為校內的食堂、超市離不開學生，而各項消費又比校外貴許多，被斥純粹是為掙錢。早前西安外國語大學封校時亦爆出胡亂漲價，甚至出售過期、發霉食品醜聞；亦有學校被指不讓學生訂外賣、遭保安強行扔進垃圾桶處理，或是學校小賣部在競拍中拍出「天價」承包費，處處凸顯教育產業化理念。可以見到，從去年初新冠疫情爆發不久，各種封村、毀路、堵隧道、釘門板等過度防疫措施便頻頻湧現，一再為人詬病，中央亦曾多次開聲制止，惟相關亂象總是屢禁不止，包括湖北武漢、陝西西安等一些地方的大學都曾因此鬧出學生設法「越獄」或集體「喊樓」風波，又有誰在乎？以致今年春節期間，各地政府都在喊話農民工，叫他們千萬不要回鄉過年，盡量留在原地，更在檢疫證明、隔離監測時間、方式上故意增設重重障礙，就是怕他們把病毒帶回來，因為一旦爆疫，官員的頭上烏紗隨時不保。

這種情形從抗疫初期到現時的常態化防疫階段，可說基本沒斷過，各地因防疫不力丟官去職者不知多少，亦讓其他各級官員如坐針氈，如履薄冰，需日夜提防；只要轄下不出現疫情，不惜一刀切行事，乃至動輒宣布進入「戰時狀態」，全城封鎖，也不管如何影響地方經濟運轉，民眾權益如何受到侵犯，考慮的只有自身利益。這種官僚懶政作風更被廣泛應用於所有行政範疇，落實政策層層加碼、我行我素者可謂絡繹不絕。