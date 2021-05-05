俄羅斯正加強國內的政治控制，打擊反對派政客的組織。西方的反應，便是普京打壓民主，實行威權統治。可是，西方卻不提普京是多數票民主推舉出來。或許，普京政府得不到全民的支持，哪個西方政府可在選舉中獲全民的支持？拜登當選是百分之五十稍多。普京還是多次選舉都獲勝，選民沒有用選票把他推下來。普京是得到俄國選民的多數選民授權，不是用非法手段操縱選舉而取得政權。

西方所提的民主，一是選舉決定，再選來決定民意支持與否。二是依靠法制，投訴抗議皆依現有法律裁定。這兩方面，普京都沒有錯，西方憑甚麼反對，制裁俄國政府呢？莫非是西方不滿意，便可把別國體制、選舉等全面否定，一切依西方意志行事才可被容許？

西方不會問，反對派的政治抗爭活動，資金來源在哪？與哪些外國組織聯繫、合作？他們的暴動是否合法？

普京很早把西方資助的NGO列為外國代理人組織，俄國情治部門亦對西方在俄的政治活動緊密監視。為的是單單反西方，抑或是俄國吸取國外顏色革命的教訓？

西方勢力在他們吹噓的民主選舉中不能予取予攜，便在民主制度和選舉以外，用暴民方法，裏外夾攻來推翻任何西方不喜歡的政府。美其名是人民民主，可在這些暴民背後卻是西方的資金、組織，指揮和西方輿論的煽動。

西方政府與媒體都把西方內部民眾（沒有外國勢力介入）發起的動亂無情鎮壓、打擊，卻從不提他們的政治訴求，不會提這是人民的民主表現。似乎在西方當權的勢力來看，西方人民不會，也不能以動亂，反對政府來達致民主要求，其他國家，它們的民眾，無論人數多少出來示威抗議，無論怎樣不守法律，怎樣打砸燒、破壞，以至傷害警察和不同政見的其他民眾，都是民主的體現，值得西方支持，也值得把該國現行的法治推翻。顏色革命便只能在西方以外的國家出現，西方國內卻要鎮壓，因為反政府的都是暴民，反對民主。

這樣的邏輯，20年前還有人相信，今天普京或其他國家的政治家、民眾又怎會相信呢？普京的反應，是西方既然在外武力威嚇、制裁，在內則策動動亂，破壞法治政治，他從選舉中得到民眾大多數的支持，便可強硬對應，把外國勢力和賣國者驅趕與鎮壓。民主法制怎可容許協同外力顛覆政府，和現行的制度和法治呢？

普京正在向全球示範怎樣對付虛偽而又陰毒的西方。