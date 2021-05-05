毛澤東時代，中國堅持社會主義，一方面是中國革命和建設的需要，是中國發展道路的需要，一方面是「世界革命」的需要，是在世界範圍內社會主義戰勝資本主義的需要。不過，沒多久，這個「世界革命」的需要就淡出了。

中國停止了「輸出革命」，提出「和平共處五項原則」，和全世界所有不同社會制度、不同意識形態，包括資本主義、帝國主義國家打交道，建立正常平等的外交關係。然而，西方資本主義國家特別是美帝國主義並不領情，他們還要處心積慮的消滅社會主義國家，使用的是武力威脅及和平演變兩手，向社會主義國家輸出「資本主義革命」。而毛爺爺領導無產階級專政條件下繼續革命，就是要防止資本主義對社會主義顛覆成功。

中國改革開放後，更是只對內堅持社會主義，對外幾乎不提社會主義，不提資本主義對社會主義的顛覆。冷戰結束，蘇聯解體，社會主義在世界範圍內大多被資本主義戰勝了，資本主義「優越」，社會主義「落後」的「歷史結論」甚囂塵上，全世界的馬克思主義者、社會主義者都不敢出聲。當時中國上層最強調的是「不搞姓社姓資」的爭論，但在最為根本的問題上堅持社會主義毫不動搖，發揮社會主義制度的特殊能量決不鬆懈。埋頭苦幹，結果中國迅速發展，在經濟上的強大，社會文明建設方面，短短40多年走完了資本主義300年之路。

然而，短板是缺失了對外話語權，在資本主義大肆宣傳和顛倒是非、謊言欺世的抹黑下，社會主義還是醜陋不堪，就算社會主義中國有甚麼成就，也是「學習資本主義的結果」，也是「資本主義幫助的結果」，社會主義中國還必須按照西方和美國的政治安排發展，才能讓他們放心，才符合資本主義一定要滅掉社會主義的「歷史邏輯」、「歷史終結」。

他們的這套「話語」氣勢洶洶，中國的「話語」呢？社會主義的「話語」呢？被壓得喘不過氣來！