這些年美國到處拉幫結派組織遏華聯盟，特別是在亞太地區，美日澳印愈走愈近，不僅組成所謂「四方安全對話」，而且有升級為「亞洲版北約」之勢。但諷刺的是，不管這些國家如何抱團取暖，都經不起新冠肺炎疫情的考驗。印度疫情失控之後，美國官員還在強調「美國優先」，拒絕開放疫苗關鍵原材料的出口，直至引發印度人不滿，才不情不願地承諾提供一些醫療設備，但也只是杯水車薪，相對於其囤積的大量疫苗，更是九牛一毛。

這還不是最自私的，澳洲政府一刀切禁止任何人從印度入境，包括澳洲公民，違者最高可判監5年兼罰款，既狠且辣，在全球開了先河，無異於對印度落井下石。去年港府派包機到湖北接載滯留當地的港人，被批評反應遲鈍，現在澳洲政府連自己的公民也見死不救，這又算甚麼？難道這就是所謂的民主人權？難道「四方安全對話」竟是如此兒戲？

人性本來就是自私，西方民主更是將這一點發揮到極致，平時稱兄道弟，一旦大難臨頭，便露出真面目。去年剛爆發疫情時，歐美即紛紛禁止醫療物資出口，甚至互相搶奪，可謂醜態百出。而疫苗推出後，歐美又爭相囤積，導致分配不公，不少發展中國家只能望苗興嘆。目前美國已有四分之一人口完成接種新冠疫苗，超過四成已接種最少一劑，有的地方甚至出現疫苗過剩情況。反觀在疫情完全失控的印度，至今只有不足2%人口完成接種。最可恥的是，歐美囤積疫苗也就算了，還反過來抹黑中國和俄羅斯，指中俄通過「疫苗外交」增加國際影響力、鞏固全球地位云云。自己不幫人，還不准別人幫，這就是西方的邏輯。

說來實在可悲，印度以民主陣營一員自居，一心靠攏美國，以為這棵大樹好乘涼，殊不知老美只是利用印度遏華，根本沒有將其放在心上。印度錯把深情付絕情，又能怨誰？