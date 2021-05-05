政府部門各自為政，無論上上下下都是太極高手，一招推手便把責任推得一乾二淨。香港人沒有要求很高，但連蛇蟲鼠蟻都治不好，還有面目賺這樣高人工？

《東方》獨家披露，吸血蠓襲港，走一轉將軍澳海濱長廊，會被叮至周身紅腫，人狗都不能幸免，但有關部門卻諸多理由，互相卸責，只因該段位置並非單一政府部門管理，而是由康文署、運輸署及食環署等部門共同管理，政出多門，市民反而投訴無門。

蠓患源於衞生環境差，衞生署及食環署都責無旁貸，尤以後者，屢次被揭發員工「蛇王」，防治蟲鼠組人員當值時打麻雀及沙灘散步，一日實際工作僅20分鐘，這樣「養生」，原來學自頂頭上司。

食衞局局長陳肇始一直被狠批抗疫不力，原來是夢中抗疫高手。陳肇始屢次在被發現在公開場合打瞌睡，2月財爺立法會發表財政預算案時，陳肇始和幾位局長被傳媒拍下昏昏欲睡的鏡頭。日前她出席醫院管理局研討大會時，又被發現打瞌睡半句鐘。醫管局邀請了中國工程院院士鍾南山、政府專家顧問袁國勇、許樹昌等人分享內地和香港的抗疫經驗，正正是取經好時機，但陳竟然錯過大好機會，難道是找周公偷師？甚至有人笑指陳局長領導抗疫失守，自己也中了招，感染新冠病毒。

陳局長「發夢」的時候也真多，年初視察油尖旺「疫區」，竟然因為沒有佩戴證件而被警員截停，要靠同行官員解圍。她連口罩都翻轉佩戴，由這個人領導抗疫，難怪到現在都未竟全功。

以陳局長表現，實在令人懷疑才能與官職不相稱，絕對有需要再考牌，也應該要她親自督師去滅蠓。民生無小事，無論是老鼠或者蠓與蚊患，都令市民生活大受影響，亦危害健康。若連蠓也對付不了，何德何能領軍抗世紀疫症？