美國的政要不時掛在囗邊，跟中國的關係是「樂見競爭，不尋求衝突」。更說「該競爭時競爭，能合作時合作」。但拜登的第二把手，美國國務卿布林肯，自從上任以來，對中國一直表現敵視態度，完全是一副反共的面孔。

布林肯在出席7國集團外交部長會議前，對記者說「美國要捍衞國際秩序，不容許中共的外交挑戰，堅持以規則為基礎的國際秩序」，「任何國家意圖挑戰這一秩序，美國都會站出來，並捍衞它」。態度堅決，但對中國的指控，卻未有提出任何事實。

4月美國參議院外交關係委員會通過有280多頁紙的《2021年戰略競爭法案》（競爭法）。法案是要確保美國未來能全方位應對中國挑戰。

法案由兩黨資深議員、委員會主席梅嫩德斯（Bob Menendez）及共和黨首席議員里施（Jim Risch）提出，獲21票支持，一票反對的兩黨共識下通過。競爭法表明，由於中國意圖改變國際秩序，不接受普世人權及民主等價值，法案的目標是：

一、維持美國全球的領導地位；二、保持美國的政治體系與國力；三、聯結盟友力量，建立民主同盟，捍衞國際機制為主軸。加上布林肯判斷「中國最近採取了更加具挑釁性的行動」，「愈來愈多的對抗性行為」。而競爭法開宗明義的說「中國挑戰不論規模、範圍與急切性，皆史無前例，美國應動用所有經濟、外交工具制訂印太戰略，以全方位的競爭政策和策略，應對中國帶來的國家安全及經濟挑戰」。

似乎拜登政府和國會中民主共和兩黨，都有一致的共識，未來就要把中國定為最重要的對手，甚至是「敵人」。在在把原來「可合作也可對抗」的狀態，推向「完全對抗」的方向走。大家不妨審視此競爭法的重點，從而評估未來美中的關係和事態發展的一些可能。

重點一：重組工業鏈，讓中下層的工業回流美國或可靠的夥伴手中，確保不會被中國拖着鼻子走。會撥款1,500萬美元增聘專家，指導美國商人將設在中國的供應鏈，移離中國。

重點二：協助印太地區的基礎建設並予援助，撥款7,500萬美元，援助友好國家和印太周邊國家。這是「美國一帶一路」，準備與「中國一帶一路」正面競爭和交鋒。

重點三：增強美國數位能力，並增進盟友數位能力與建構，減少對中國的倚賴。並會與歐盟、日本、台灣、五眼聯盟建立「數位科技貿易聯盟」，以抗衡中國。（明日續）