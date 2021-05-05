港府抗疫進退失據，朝令夕改，早已讓人無所適從。日前勞工及福利局局長羅致光煞有介事揚言，新來港或續約外傭必須接種疫苗，詎料言猶在耳，特首林鄭月娥即告縮沙，聲稱會要求勞福局重新檢視外傭續約時要打針的安排。原因不問可知，皆因菲律賓駐港總領事館表示事前無接獲諮詢，菲律賓外長甚至質疑此舉涉及歧視，特區政府欺軟怕硬，底氣不足，惟有再次以今日的我打倒昨日的我。

其實，新來港外傭感染新冠變種病毒的個案近期有增無減，港府要求他們接種疫苗無可厚非，要是當地欠缺足夠疫苗，大可安排他們來港接種，而且正如羅致光所說，若外傭不願接受安排，大可選擇不在港工作，為了保障廣大市民以至外傭自己安全，這樣做絕對正確。

然而港府居然不是擇善固執，反而被外國高官「拋兩拋」即自打嘴巴矮了一截，同平日聲大夾惡指摘市民「抗疫疲勞」完全是兩副面孔。

最令人無言的是，高官動輒對小市民和小商戶諸多設限，這樣不准，那樣不許，連食餐飯都要檢查是否已接種疫苗，卻對外來輸入個案中門大開，至今不肯對疫國所有航班及人士關上大門。

一名女子上月4日從印度飛抵香港，完成檢疫後返回尖沙咀美園大廈住所，其後於本月2日入院檢測時發現初步確診，先後檢測6次始揭確診並帶有N501Y變種病毒，連累全幢大廈居民隔離強檢事小，病毒在社區散播事大。事實擺在眼前，將入境者安排在指定酒店強檢並非萬無一失，相反，至今已走甩多名帶有變種病毒的患者進入社區，酒店檢疫有問題固然彰彰明甚，而不肯對疫國關上入境大門更是難辭其咎。昨日本港新增源頭不明個案，3日零確診斷纜，第5波疫情隨時大爆發。廢官好做唔做，不應做偏要做，除了玩殘市民、玩殘商戶、搞死經濟，他們對抗疫到底有何建設性作為？