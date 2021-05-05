擺平疫情就動香港，擺平香港再動台灣，這是我所理解的北京策略，是耶非耶，大家不妨走着瞧。相對於2019年反修例風波期間，今日的香港局勢勉強算是擺平了，反對派幾乎給一窩端，一年之前，他們大抵做夢也想不到會落得如斯光景。

然而，本欄早在去年4月19日，就撰文向反對派提出警告，文中說：「北京政府執行力是驚人的，不鳴則已，一鳴驚人。一旦香港反對派跟新冠肺炎病毒一樣，被定性為必須全面撲滅的對象，則他們的好日子便已到頭。」

去年4月，尚未傳出中央要訂立《港區國安法》的消息，大抵也很少人會將北京抗疫跟對付香港反對派拉上關係，但筆者經常告訴你，帝王是有另一套心術，中國領導人的想法，更不是一般西方觀察家所能讀懂的。

如今「擺平疫情動香港」的預言算是應驗了，接下來「擺平香港動台灣」，是否也會置於日程表上？我認為一定會，但所謂的動，是用文抑或用武，恐怕現階段尚未落實。過去半年，中央對香港反對派打擊的力度之大，超出了很多評論者，甚至是本人的預想。如果單為香港一地，大可不必如此急不及待，但看來，阿爺是想盡快壓服香港，以騰出手來收拾台灣，好讓自己再無後顧之憂。

有一則消息似乎尚未得到充分重視，內中卻可能潛藏着關鍵訊息，那就是北京初步敲定要在2035年，將聯通全國的高鐵建到台灣。有人甚至認為，這已是板上釘釘的決策，非執行不可。台灣海峽的跨度約110公里，如果今日動工建高鐵，可能也要建10年，若然鐵定在2035年通車，則最遲在2025年便得動工。

以目前台灣的政治狀況，當地人不可能同意這項工程，剩下的4年時間，北京會用甚麼方法去達成這個目標？哈哈！在下真是敢卜而不敢言了。