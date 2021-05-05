春去夏來，眨吓眼今日立夏，蟬鳴荔熟，天氣應該漸轉熱了！老朽但知夏天不是讀書天，夏日炎炎正好眠！負責領導抗疫工作嘅食衞局局長陳肇始已率先示範「釣魚」之樂，不必分春夏，何況抗疫疲勞，亦非平民百姓之專利，開講都有話：老虎都難免會瞌吓眼瞓！是以陳肇始經常瞌眼瞓，唔等於佢唔係老虎！閉目養神，補吓「靈魂之窗」，咁都有罪？只要不鼾聲雷鳴，冇打攪講者，可以原諒！

話說早前喺醫管局研討大會，邀請咗中國工程院院士鍾南山、政府專家顧問袁國勇、許樹昌等人分享內地同香港嘅抗疫經驗。照常理，作為港府抗疫高官，就算唔打醒12分精神，都不至於係咁「獨釣寒江雪」！會展啲冷氣可能幾勁，搞到陳局長嬌軀體溫下降，差點冬眠，一瞌竟然持續成半粒鐘！難怪本報「政情」版編採都有啲擔心，忙問「唔通中咗招」？否則成班專家在場，佢都可以喺眾目睽睽下「釣魚」釣到好似中咗蒙汗藥，難道佢唔覺得肉酸咩？

陳局長甩轆事件都算多籮籮，好似翻轉戴口罩啦、落區忘帶證件啦、講嘢冇乜邏輯啦！啲市民唔周街踎喺度食飯盒都唔知咁多人要返工！依家佢人在會場靈魂出竅搵吓周公嗲兩句，又好出奇咩！

大家其實都不必大驚小怪！「詩篇」有句：保護你的必不打盹！有論者就話喇：可幸上帝也不打盹，於是世人作了點神鬼比較研究之後，乃紛紛享受打盹之樂，而讓上帝獨當警衞大任了！這是老子拚命，兒子納福的實例，有乖孝道，自不待言。再講啊，世人天生不肖且頸骨特軟，所以儆醒祈禱少見，反之一有機會，卻齊墮惡道，打盹去了！陳局長應該信教吧！若然，佢自是深明上帝唔瞌眼瞓，有佢保護大家，自家釣魚半句鐘，雖然釣到頸縮身曲，推翻「好夢由來最易醒」，印證「好夢由來唔易醒」，其實都好叻啦！