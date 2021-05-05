昨天在五四運動102周年，沉痛發表《港青暴動敲響五四警鐘》短文，悲憤之情溢於言表，試問天下父母心，有哪樣痛苦可痛苦得過父母對於自己的子女墮落，斷送一生幸福和青春，而欲救無從！一位一貫關心青年的教育家看到，青年和學生被洗腦後的瘋狂暴動行為，抖出一句令人痛心疾首的話：不得不放棄這兩代香港青年！用港人的俚語演繹，即是：「無得救！」或「救番都嘥藥費！」試問作為父母輩，或祖父母輩的教育家的哀嘆，不都是我們這一代作為父母者的最痛嗎？

同樣也是父母輩年齡的特區政府高官，卻連一點作為父母官的同情、同理之用心都沒有，還繼續用「社會事件」這樣的大話謊話洗腦，還竟奢言香港已踏入恢復的階段，一點的認真反思管治失誤和檢討也不進行，一點教育管理失職的責任也不追究，一點止暴制亂追窮寇的思路也沒有，更無盡快搶救失足青年和學生的全盤打算，完全沒有在後止暴制亂時期，盡快肅清反中亂港和「港獨」思想餘毒的部署，只是教育局修改通識科便算交差了。試問在這場黑色暴亂中受洗腦荼毒的豈止被捕的一萬多人，被捕者只是暴亂者中的鳳毛麟角，特區政府竟然無視暴亂思想餘毒未清的實情。

更嚴重的是，被洗腦參與暴亂的青年和學生，迄今都沒有徹底悔過及認識錯誤，有改邪歸正的願望，逾萬被捕者中有四成是學生，當中又有約四成即大約1,700多人是未成年人士。對此，警方採用「警司警誡計劃」的寬鬆做法，只要違法的未成年學生承認錯誤，便不交法庭審訊處理，前提是犯法者必須有悔意及承認錯誤，可是這些未成年學生只有少數人認錯，其餘絕大部分不覺得自己犯錯，還覺得是「義舉」。如此結果，不是令人大吃一驚嗎？可是高官們毫無挽救失足青年的有力措施，Hea埋年多任期便關人。