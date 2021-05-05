近日，有名網絡表演者前往觀塘海濱音樂噴泉的公眾嬉水區，並在該處裸露上身進行沐浴。對於如此荒誕譁眾行徑，各界隨即表示強烈不滿，並要求康文署嚴肅調查事件。事實上，反思過去多年香港政治的生態文化，比起如此更為荒誕無稽的事可謂俯拾皆是，還望社會能夠回歸理性，珍惜現時得來不易的穩定日子。

觀塘海濱花園的音樂噴泉於上月正式啟用，但其公眾嬉水區在開放不足一周後即需關閉維修，原因疑為受到梘液流入設施所影響。根據肇事表演者的網上直播所見，其在嬉水區的範圍內赤膊使用沐浴露沖刷身體，並邀請在旁的小朋友陪同參與直播。期間，在場人士前往勸阻，但當事人卻置若罔聞我行我素，更聲言噴泉是「我有份畀錢起」。

聽起來實在何其諷刺，既然其聲稱作為納稅人「有份」付出興建音樂噴泉，又何苦不正當地使用設施致使遭到無謂受損，最終又要納稅人為其怪異行徑「埋單」維修呢？也許，有些人會指肇事表演者未必知道梘液會對設施造成破壞，可算是「不知者不罪」或是「非戰之罪」。事實上，不論是有心還是無意，他的行為無非就是譁眾取寵，既反智又無謂生事。

撇開場地的規則來說，單就在眾多小孩面前赤裸上身洗澡，又是否真的完全沒有問題？嬉水設施不是泳池或海灘，隨意當街裸露身體可說有礙觀瞻，也有可能令小孩誤會其為正常行為。再說，不適當使用沐浴露亦會造成地面溜滑。若有奔跑的小孩經過該處，稍不小心將可以是相當危險。

雖然面對多方批評，肇事者尚未承認錯誤公開道歉。更可笑的，是有傳媒竟然為其反智的行為開脫，說政府鼓勵市民在疫情期間應該勤用梘液洗手，暗指肇事者只是遵循相關的建議。不得不說一句，香港有如此低劣的傳媒濫做新聞，面對不當違法的事情竟然不分是非，實在是社會的悲哀及遺憾。

過去十多年來，香港的反對派充斥歪風及低級行為，在於部分人士只求吸引眼球譁眾取寵，不擇手段地提升個人知名度，忽略整體市民真正的利益。試想想，議會內的拉布不就是毫無理性可言麼？當年反對派經常說拉布的目的是「知乎者也」，又有低質素的傳媒歌頌他們的行為。日復日年復年之後，終使不合理的事情合理化，連理性的聲音也變得「過時老土」。

再看看今年的財政預算案，相關的條例草案迅速在立法會通過，為疫情期間脆弱的經濟帶來了一點穩定的因素。也許，是我們已習慣在每年相當的月份，就會有一場「曠日持久」的拉布戰上映，看似就是理所當然的議會程序。殊不知，我們已忘記行政立法應有的狀態，驀然再看多年來內耗所消費的時間金錢，根本有何理性可言呢？

香港正在回復正軌之中，過去譁眾的時代即將成為過去。市民理應更有底氣面對不理性的事情，是就是、非就非，直斥其非就是最佳的辦法。網絡表演者也好，為政者也好，也是需有理性顧及大眾，方為社會之福。