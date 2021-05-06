世界視線：軍方高層敲警鐘　美國戰力存隱憂

美國國務卿布林肯日前接受媒體採訪時表示，美國並不試圖遏制中國崛起，但警告北京在很多方面表現得「更具對抗性」，「在海外愈來愈咄咄逼人」，不過他同時強調，「軍事對抗不符美、中兩國利益」。布林肯所謂「不試圖遏制中國崛起」，純屬外交辭令，外界毋須過於認真，反倒是「軍事衝突不符美、中兩國利益」，或許在一定程度上反映美國人的憂慮。

有美媒引述海軍陸戰隊參謀主任奧爾森本月初出席國會聽證會時表示，去年7月一宗造成9名官兵死亡的重大事故顯示，海軍陸戰隊可能已不再勝任兩棲作戰。另一方面，美國在中東地區多年的地面作戰，讓美國海軍陸戰隊的兩棲優勢受到削弱。

去年7月，海軍陸戰隊一輛兩棲突擊車在訓練中發生沉沒意外，造成8名陸戰隊隊員及一名水兵死亡，事後軍方調查發現，這完全是一宗可以避免的事故。事實上，美軍訓練意外頻生，危險程度更甚於實戰。根據國際部年前向國會提交的報告，在2006至2018年間，美軍死亡個案中只有約一成六是陣亡，包括演習導致的意外卻佔超過三成。

根據奧爾森的說法，不僅上述出意外的兩棲突擊車，幾乎整個海軍陸戰隊的兩棲突擊車均達不到作戰標準，去年4月交付海軍陸戰隊的13輛兩棲突擊車中，就有12輛無法使用。除了武器，戰鬥人員的質素也令人擔憂，許多海軍陸戰隊隊員還沒完成從淹沒車輛中逃脫的訓練。不可不知，在美國未來可能和中國爆發的軍事衝突中，海軍陸戰隊均擔任關鍵角色。海軍陸戰隊去年就表示，計劃在10年內把任務重點聚焦西太平洋的跳島作戰，奧爾森此時指出海軍陸戰隊的戰力問題，格外令人關注。

無可否認，美軍目前仍是全球最強的軍事力量，問題是，如今國際格局已由美國獨大的「一超多強」，逐步向中國崛起的「兩超多強」過渡。即使在20年前，時任防長的拉姆斯菲爾德已坦言，美國無法同時打贏兩場大戰，更何況今時今日中、俄兩大國戰略互補，共同牽制美國？