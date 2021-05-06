產評：耶倫出口術摸底　超級通脹非等閒

過去一年多，世紀疫情襲全球，各大央行放水救市，皆因認為疫情短暫，能盡快撥亂反正，惟目前連疫苗商BioNTech創始人也預測，疫情將持續在世界蔓延至明年中，有別於他早前相信今夏能回復正常生活的看法，足見人算不如天算，央行覆水難收，代價必然是通脹！今年來，原材料與食品等價格齊漲，惟偏偏中美爭霸成定局，反全球化成風，成本壓不下，只怕通脹失控，民生更艱苦。

近日美國財長耶倫主動「賊佬試沙煲」，出口術測試市場對加息的反應。雖然她及後作出澄清，看似失言，但須知道她是聯儲局前主席，早已深明慎言之道。如是者，這反而令人覺得接下來的通脹並非等閒，聰明錢亦立即行動，由科技股轉炒資源板塊，看來金融市場大逆轉之日愈來愈近，全球經濟復甦步伐將面臨嚴峻考驗！

疫情爆發期間，全球經濟一度集體停擺，原材料及產品供應商因看淡前景而大削產能。可是隨着各地央行大開水喉，發達國陸續啟動疫苗接種，消費需求逐漸回升，供需錯配令眾多產品價格上揚。至近期變種病毒來襲，防疫措施全面退場尚無期，加上半導體與貨櫃供應不足，令供應受到制約，推動大宗商品價格升勢加劇，並開始傳導至下游消費者。跨國民生用品大廠紛宣布加價，試圖將成本轉嫁消費者。就算消費者如何不情願，也阻止不了萬物齊漲的趨勢，年內物價上升的感受將會愈來愈強烈，完美風暴驟至。

觀乎實質數據，內地3月通脹已由負轉正，預期4月回升之勢可得到進一步確認。香港最新採購經理指數亦顯示，採購成本大升，創34個月以來最大漲幅。美國下周便披露4月通脹數字，預期升2.6%，意味會高於聯儲局2%目標，耶倫此刻試水溫不無理由，尤其眼前全球傳統貨幣政策已沒有太大的操作空間，利息再減就是「負」！有份在數年前造成如今困局的耶倫，焉能不知危機開始掩蓋不住。隨着今次試探到市場未接受提早加息，相信下周官員會作出另一輪安撫。

畢竟，疫情下全球央行放水，靠債務催生的需求是在透支未來。今年來反映整體融資成本的美國10年期國債孳息率趨升是警號，若打後回升之勢超預期，美國貨幣政策將由「刺激就業」轉向「防止經濟過熱」，只要利率一升，債務利息負擔就增加，將進一步壓縮需求，疊加疫情揮之不去、人口老化與貧富懸殊等問題嚴重，通脹威脅將更複雜難解。如是者，耶倫亦只好保證僅對有錢人加稅，惟杯水車薪，成效必然不大。

更重要的是，過去全球化下各地互補互利，有效控制通脹，也是自2008年金融海嘯之後，通脹一直不存在的主因。可是如今中美爭霸，拜登政府聯合盟友制華，近日歐盟更暫停批准《中歐全面投資協定》，顯示歐美可能站在一線。當互信失去，在反全球化之下，通脹失控的後果恐難以想像！

作為投資者，須注意3大風險。其一是利率見底回升下的債務成本等槓桿風險；其二是銀根由鬆轉緊的流動性風險；其三是經濟衰退格局未改，資產泡沫難再支撐，安全資產匱乏下，須適度調整回報預期，並檢討傳統投資概念，朝多元化發展，積極為資金尋找出路。