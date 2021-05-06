神州觀察：家長攜童毀竹林　戮力傳承不文明

文明是一種先進的社會和文化發展狀態，是使人類脫離野蠻的所有社會行為和自然行為的有機結合，故其傳承發展就成了不同文明種群生生不息繁衍下去的重要原動力，需要一代代人戮力同心去維繫。

河南登封市少林寺景區受益於五一長假期，近日廣迎八方遊客，香火旺盛，卻也湧現出各種大殺風景的不文明行為，譬如寺內鬱鬱葱葱的竹林竟遭人為摧殘，數十名家長帶同子女反覆攀爬竹子，聲言是為「健健身」，甚至有人吊在竹枝上「盪鞦韆」，導致遍地都是被折斷的竹枝。不止如此，林中更有上百人在竹枝上刻字，當中不乏剛爬完竹子的小朋友；寺內一塊500多年歷史的古碑亦遭頑童刮損，留下白色痕迹，一個個「也文也武」，堪稱不虛此行。

所謂上樑不正下樑歪，有甚麽樣的父母就有甚麽樣的子女，如此「言傳身教」，只會令下一代有樣學樣，於耳濡目染中變得更不文明。惟這類亂象絕非個案，而是普遍存在，譬如在北京的八達嶺長城、陝西西安的古城牆上、河南開封的古馬道遺址博物館等景點，總也不乏為小朋友亂刻亂畫打掩護，或是帶同孩子一起攀爬、翻牆入園的醜行；而在博物館參觀遊覽期間，家長或是將孩子抱上展台觸摸展品，或是為孩子的亂跑亂叫、吃東西等不守規矩行為辯解，稱受了委屈，反怪館方未將觀眾當「上帝」尊重。

再如安徽阜陽一個鬱金香景區，早前拍得有女子帶孩子亂摘花朵，破壞綠化，面對旁人指摘，不但死不認錯，更不屑表示，大不了賠錢了事，遭網民狠批「不要臉」，試想這樣的家長又能教出怎樣的孩子？不是養成拜金主義思想，就是另一個缺乏公德責任、無規無矩之徒。縱容教育無疑是失敗的教育，像廣東東莞一間戲院日前有男童趁散場時竟跑到銀幕前踢打，造成明顯損毀，此前海南海口等地亦曾發生過類似事件，勢必影響院方正常經營，家長亦需為此埋單，堪稱損人不利己。

一個殘酷的現實就是，華夏文明5,000年，以服章之美、禮義道德興盛得名，聲稱一脈相承，中間不曾斷代，只是傳承至今，當中的精髓還剩多少？事實上，老祖宗留下的好東西已經沒多少可以拿來繼續敗掉，這從諸多被冠以禮崩樂壞、缺德敗行的社會事件中不難窺見，可說再也經不起這般樂此不疲地延續不文明。內地當局近年亦陸續提出文化自信、建立具有更高文明素質和精神追求的社會、推動物質文明和精神文明的協調發展等要求，以期全民族的道德水平上升至新高度，但光有要求與期盼肯定不夠，關鍵得想辦法實現，否則一代代接力敗壞文明，甚至經常醜出國際，如何對得起文明古國之稱號？