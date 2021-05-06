功夫茶：加強監察黑資金　警開新位有必要

兵馬未動，糧草先行。古代行軍，都深明有了糧草、兵器等保障，軍隊才能喺前線全力和專心作戰，若然後勤出現問題，軍隊就有潰敗嘅危險。呢！本港2019年爆發反修例風波，烈火暴行搞到香港雞犬不寧，尤其被稱為「火魔法師」嘅縱火暴徒，佢哋走在最前線，一身裝備精良，防毒面罩頭盔都型過人，外界質疑背後涉及大量資金支援及牽涉勾結外國勢力，呢個質疑，確非無的放矢！

有道是「入門休問榮枯事，且看容顏便得知」；冇錯，有啲嘢的確從容顏上可察覺，好似人衰行路打倒褪，行行吓都仆街嘅屎坑蟲，梗係知佢時辰到一切都報！而黑暴之所以可以如水四滲，正如有議員話齋，如果背後冇牽涉不明來歷嘅資金作出支援，係侮辱佢嘅智慧，促港府喺不同渠道加強監察。

呢嗱，立法會人事編制小組委員會尋日通過喺警務處開設一個為期5年、年薪近200萬元嘅總警司編外職位，專責領導即將成立嘅財富情報及調查科，加強打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集嘅行動。黑暴以來，規模之大，資源之多，背後牽涉不明來歷嘅資金支援彰彰明甚。

好似警方曾以涉嫌洗黑錢拘捕「星火同盟」多人，檢獲13萬元現金、價值16萬元嘅超市現金券收據及大量個人防護裝備，並凍結銀行戶口約7,000萬個大洋！警方調查發現，大約半年間「星火同盟」籌得8,000萬元，大部分籌得嘅款項流入一間空殼公司，除咗涉及大量現金交易，主要用作購買個人投資保險產品，與其業務不相符。

有議員指出，香港作為國際金融中心，擁有複雜及大量嘅資金流，有資金流入作非法用途，令人不寒而慄，豈能不從多渠道想方設法加以監察？亦有議員指自違法佔領行動至前年嘅黑暴事件，均動員大量資金及資源，有關人士進行眾籌，講緊係「億億聲」，究竟錢從何來？唔通樹上生出來咩？有議員提出，與黑暴有關嘅「612基金」借用其他組織嘅戶口及地址運作令人生疑。

事實上，本港長期被洗黑錢活動困擾，而洗黑錢不單止牽涉虛擬貨幣，亦包括現金交易，有議員舉例「3蚊買斤菜，帳簿寫10蚊」，又或者政黨利用街頭籌錢洗黑錢。警務處助理處長葉雲龍回應指，現金流的確較難追查，之不過相信現金最終仍會進入銀行金融體系，可依靠可疑交易報告作情報分析。講到呢處，可見要打擊不明來歷嘅資金和洗黑錢，都真係如半夜食黃瓜，唔知頭唔知尾！今警方擬開新位監察黑暴資金，以不同渠道去分析狙擊，堵截其勾結外國勢力，有利強政勵治，任重道遠，新職位的確唔慳得！