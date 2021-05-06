正論：變種病毒遍全城　失守皆因官太廢

當斷不斷，必受其亂。自港府走漏首宗帶有變種病毒株的印度裔男子進入社區後，本港的變種病毒確診個案便在外傭群內遍地開花，昨日3宗本地個案中，兩人均為菲傭，餘下一人則是早前確診菲傭的僱主。最不堪的是，染疫者刻意隱瞞行蹤以致連環播毒，加上有確診菲傭曾接種首劑疫苗依然受感染，證明疫苗對變種病毒作用成疑。再不禁止外傭聚集，徹底對疫國關上大門，香港勢必淪陷。

變種新冠病毒來勢洶洶，從目前的確診個案觀之，大部分皆與上月中確診的首宗變種病毒流入社區個案有關。該名從杜拜入境的印度裔男子在酒店隔離21日期間多次檢測均無確診，惟進入社區約一周、臨離境再檢測終於確診，且驗出帶有南非流行的變種病毒，其菲籍女友亦受感染。專家當時已估計印度裔男子在社區留下隱形傳播鏈，結果不幸言中，一名居於東涌映灣園且無外遊紀錄的菲傭上月底被驗出帶有雙重變種病毒株，成為本港首宗雙重變種本地感染個案，10個月大女少主率先被傳染，女僱主亦於昨日確診，均與印度裔男子的病毒基因排序相同。

及至昨日，又有兩名本地確診菲傭驗出帶有雙重變種病毒，分別住在鰂魚涌康怡花園N2座及薄扶林豪峰。

當局追查下去再有驚人發現。印度裔男子上月中曾出席其菲籍女友母親於柴灣興華（二）邨豐興樓家中舉行的聚會，其後該聚會另外3名參加者於深水埗一處所與映灣園菲傭、豪峰菲傭及康怡花園菲傭舉行聚會，據悉其中一人為菲籍女友的胞兄。興華（二）邨豐興樓本月3日被驗出污水樣本帶有新冠病毒，當日已被納入強檢大廈名單，當局昨日再將其胞兄及母親兩人送院檢驗，一旦有更多人確診，病毒隨時呈幾何級暴增，一傳十，十傳百，後果不堪設想。

顯而易見，香港之所以陷入第5波疫情大爆發的邊緣，與印度男及其女友刻意隱瞞行蹤有直接關係，一開始隱瞞到過東涌已夠不堪，直到最近又再「擠牙膏式」透露與多名確診菲傭的間接聯繫，拖拉逾半月，終致疫情如同火燒連環船，亦令追截病毒事倍功半。然而歸根究柢，變種病毒攻陷香港的根子始終在於港府把關無能。多名專家均指出，不止一宗變種病毒個案在入境隔離21日期間未能測出病毒，直至進入社區才確診，證明酒店檢疫有問題，加上當局只做下游堵截，未有為入境人士做抗體測試，終致多宗輸入個案淪為「無頭公案」。

上游沒有做好把關，外傭防疫措施又鬆懈，漏洞百出下，變種病毒終於遍及全城。人們實在不明白，為何港府不肯立法禁止外傭聚集？截至今年一月，本港已有逾400名外傭確診，當時已有議員要求港府立法禁止外傭聚集，惟勞福局局長羅致光一口拒絕，更以涉及「種族歧視」為由反唇相譏，如今第5波迫在眉睫，廢官該當何罪？現時港府僅強制外傭進行一次檢測根本難以阻截病毒擴散，更何況昨日確診的其中一名菲傭上月中曾接種第一劑復必泰疫苗，結果依然受感染，證明疫苗不足以抵擋變種病毒，一味賊過興兵，愈補愈漏，根本沒有意義。

最無辜的還是普羅市民。港府將確診變種病毒外傭所到之處皆列入強檢範圍，同幢大廈居民更要送往隔離營檢疫21日，如此「連坐式」抗疫，簡直擾民之至。有「被隔離」的居民質疑，與其全幢居民送往隔離營，何不准許他們留在家居禁足21日，顯然不是沒有道理。

事實擺在眼前，特區抗疫逾年，港府的防疫政策不是形同虛設就是過猶不及，弄致全港人心惶惶，惟不管廢官如何失職塞責，一樣坐享高薪厚祿，而且無人需要問責。對比內地已有逾萬名抗疫失職的官員及公職人員下台，港府簡直恬不知恥。

說到底，變種病毒並不是無緣無故從石頭爆出來的，而是由外地輸入本港的，即使市民在社區嚴防死守，只要港府繼續中門大開，任由疫國人士自出自入，所謂「外防輸入」永遠只是一句口號而已。

說來實在可悲，香港經歷4波疫情，每一波皆始於外地傳入，偏偏廢官永無吸取教訓，除了盲目「谷針」，還有甚麼作為？