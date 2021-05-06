網上媒體近日報道，中國擬派出專機往印度接送國民回國，避開印度的新冠肺炎疫情重災區。相反，澳洲卻禁止滯留印度的國民回國。兩相比較，應該怎樣評價中國的中共政權呢？

在危難地區，包括天災、戰亂，中國政府派出專機接載國民回國，多有先例，也成為政府規定的行為；甚至沒有中國護照，憑回鄉證，香港居民也一併受到中國駐外使館的照顧。中國政府是不惜成本，動用外交與軍事力量來保證公民在海外的安全，一洗以往國民黨和清政府的無能無用。

從印度疫情重災區返國，是有一定風險帶病毒回國的，可能不知不覺地帶上當地病毒，使之在國內傳播感染。或許正因如此，澳洲禁止在印公民回國。

從政府的角度看，為保障國內大多數民眾安全而暫時捨棄在印度的公民，或許還有點理由。但除了這個選擇外，政府真的別無其他措施來維護在印公民的安全嗎？中國政府義無反顧地用專機把中國公民接回，同樣地是冒着把病毒帶回國的風險。

是選擇最低風險、最不用努力的方法捨棄在印公民？這便把中國政府的中共政權與澳洲政府的資本主義政黨分別出來。後者考慮到自身的成本風險、政治機會，計算之下，卻把在印公民的安危、利益否決掉。

虧本的生意不做，管他在上任時對憲法、對民眾的承諾，也管不了政府對公民應有的道德、責任！這便是資本主義政黨，特別是政治取向右傾、受金權政治控制的發達國家政府。

為甚麼中共政權不惜冒險接回滯留在印度的公民呢？這便反映政府政權的性質，不是說為人民服務便可以，而是在危難之時表現出來的言行舉措。

中國還有勝於澳洲之處，就是對新冠肺炎疫情的控制，以及對付新的輸入病例的應對手段。中國有信心抑制輸入病疫，從印度回國的公民即使帶有病毒，政府有強大的自信、極其有效的方法防治，不讓其在社區傳播。即使有個別例子走漏，政府與社會有能力迅即將之圍剿、遏制。這份自信，這種能力，在澳洲並不存在，其政府也不願意努力，結果只是把公民遺留在印度的重災區，自生自滅。

事實上，新冠疫情是一面照妖鏡，防治便是對一個社會的政府、政治、文化和整體制度的考驗。真的假不了，假的真不了，無論怎樣宣傳吹噓，無論過往是怎樣厲害，新冠疫情的試金石，便把底蘊、實際能力完全暴露出來，世人應該可以看到真相，也應可知所選擇。