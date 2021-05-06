說到話語權之爭，從英國外相藍韜文在參加G7外長會議之前的一段話，以及俄羅斯外交部發言人的反駁，可見端倪。藍韜文說：「我們要反擊俄羅斯的宣傳和訊息誤導，我們要建立一套迅速反應機制，我們要聯合起來，並非單獨地予以反駁，而是要為這個國家，俄羅斯、中國或全球的人提供真相。」

藍韜文的話，是把自己和西方世界當成真相、真理、真實和正義的化身，把謊言、假新聞、抹黑推給別人。俄羅斯外交部發言人反駁曰：「現在是時候思考，為何這些國家對相關文宣反感到極點，不止一次用這當藉口，為自己軍事干涉他國並推翻他國政府的行為找理由……用他們自己犯下的罪惡來指摘我們的國家。」

G7外長會議前夕，美國國務卿布林肯和藍韜文用同一種「話語」套路攻擊中國，指近年中國在軍事上咄咄逼人，前所未有，並加強對內壓制，對外更具侵略性。布林肯是老調重彈，老謊言再散布，胡謅中國政府種族滅絕新疆維吾爾人。對布林肯的這套誣陷栽贓的話語，同樣可用俄羅斯外交部發言人的痛斥反駁。問題是，在國際社會和國際場合，這種話語之爭，誰強誰弱，誰能佔領國際輿論的主陣地和制高點，誰能讓自己的話語宣傳更好地為自己的國家政策、對敵鬥爭取得成效。

老實講，當代世界這方面一直是美國和西方佔優勢，其原因，一是美國和西方的資本主義300年來，經濟、政治、軍事、外交、科技稱雄世界，把大多數國家踩在腳下。二是美國和西方在綜合國力的支撐下，其媒體宣傳，無論是硬件還是軟件，皆如滔滔洪水，其他國家要想免於厄難或想奮發圖強，不是要學習它，就是要洗腦，很容易被美國和西方的價值標準牽着鼻子走，在他們的任意顛倒、指手畫腳面前自慚形穢，口啞啞。三是資本主義和帝國主義數百年的強盛和霸權，壟斷了人類社會各個方面的「先進」，他們的思想、理論、價值觀，說出的話，放出的屁，都成了「真理和道路」，有他說沒你說。