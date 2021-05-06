內地官媒日前發布「100句名言回顧黨史100年」，毛澤東佔了30句，全是人們耳熟能詳而且擲地有聲的經典語錄，包括「中國人死都不怕，還怕困難嗎？」此語出自《別了，司徒雷登》一文，上句是：「多少一點困難怕甚麼。封鎖吧，封鎖十年八年，中國的一切問題都解決了。」在中美博弈白熱化的今天，重溫這些名句，仍具有強烈的現實意義。

新中國成立之初，內部百廢待興，外部則遭受美國等西方國家封鎖圍堵，內外環境都比今天惡劣，但毛澤東毫不畏懼，將美帝視為紙老虎，更在朝鮮戰場上與其硬拚，結果將不可一世的美軍逼上談判桌，為中國贏得數十年和平環境，充分體現了「中國人死都不怕」的精神。時移世易，今天美國照樣拉攏盟友圍堵中國，甚至不惜發動新冷戰，但顯然力不從心，當年美國尚且無法戰勝中國，何況是現在。

拜登上台後不斷強調不能在競爭中落後，恰恰證明美國在許多方面已落後於中國，否則他不必如此緊張。正如其前任特朗普口口聲聲「讓美國再次偉大」，恰恰證明美國已不再偉大。就以基建來說，美國基建嚴重落後，是明擺着的事實，高鐵建設與中國的差距尤其明顯，拜登揚言要重建鐵路系統，並視之為「救星」，分明是自我陶醉。目前中國高鐵營運里數已達3.8萬公里，反觀美國12年前就有興建高鐵的意願，惟至今還在煲無米粥。有人替其辯護，聲稱美國根本不需要高鐵。是耶？非耶？如果美國不需要高鐵，為何拜登念念不忘？為何要和中國競爭？

若是公平競爭，當然沒有問題，問題在於美國輸打贏要，競爭不過中國時，沒有從本身尋找原因，反而怪罪於人，將中國崛起視為主要威脅，遏制、打壓、封鎖、圍堵，無所不用其極。其實正如毛澤東所說，中國人從來不怕困難，封鎖十年八年，一切問題都解決了。