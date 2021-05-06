最近特區高官腦袋裏面只得一個「針」字，事無大小，都與打疫苗針掛鈎，簡直到了無孔不入的地步。政府把關不力，輸入變種病毒，入侵社區，數名外傭染疫，有可能在放假時的聚會間散播病毒，所以要求37萬外傭強檢，出師有名，但谷針谷到自己上了腦，無端提出新來港及續約的外傭需打疫苗針，立即引來反彈，勞福局局長羅致光火上加油，冷言冷語稱外傭可以選擇不在香港打工，不但得罪37萬名在港外傭，有不少市民都表示「局長講少句」當幫忙。很多夫婦都要齊齊出去打工，孩子靠工人姐姐照顧，羅局長可能派人代替外傭的工作嗎？

港府高層連日來語氣都有縮沙之意，強制外傭打針根本牽涉太多問題，時間表欠奉，高官急甚麼，是做官太清閒，沒事做自找麻煩？外傭奮起指控強制打針是「歧視」，顯然大部分都不想冒險打針。「冒險」這兩個字，絕對不是誇張，接種疫苗兩個多月以來，死了接近30人，遠超期間因新冠肺炎病歿的人數，最嚇怕人的是，打針死冇命賠也沒有錢賠。

疫苗臨床事件評估專家委員會日前召開會議，認為9宗打針後死亡個案與疫苗無關。政府到現在沒有一次會爽快地認帳，之前說好的每人二、三百萬元賠償，相信難中過六合彩。外傭離鄉別井到港打工，如果打針出現傷亡，到時政府不認數，是否要僱主自掏腰包賠償？就算買保險，羊毛出自羊身上，政府置身事外。

打針是遠水不能救近火，疫情告急，檢測出現漏洞，一名菲傭5次檢測才發現確診變種病毒，而一名28歲家庭主婦，上月初從印度返港，輾轉檢測6次才發現確診，現有檢測安排備受批評，酒店採樣準確性成疑。港府監察不力，化驗承辦商屢被揭發出錯，仍繼續獲得採樣工作，如果再走漏變種病毒，高官是否想將這個責任也外判？