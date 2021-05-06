昨日談到美國參議院外交關係委員會上月通過《2021年戰略競爭法案》（競爭法），以撥款、成立機制、和盟友合作等抗衡中國，它的另一個重點是：2022至2026年每年撥款3億美元，由助理國務卿以上職級官員負責，對抗中國壞的影響力。所謂壞的影響力，是指中國使用媒體在學界、商界、金融等各方面宣傳顛覆行動。撥款是要建立獨立媒體，在中國境內和境外，對抗假消息和投資一些可以避免言論審查的技術。亦撥款培訓記者，學懂如何保護自己。

《競爭法》中亦提及台灣，提出美國對台灣的態度要改變，要把台灣打造成「美國印太戰略的重要組成部分」：一、台灣民主的安全，是大印太區域和平和穩定的關鍵要素，是美國「極大的國家安全利益」。二、美國國務院和美國政府機關，應以處理與其他國家的同一規範，與「台灣經民主選舉所產生的政府」來往。三、美台官員往來不應有限制。四、讓台灣外交和軍事人員在美國可以穿着制服和展示「國旗」。

整條《競爭法》是對中國的「控訴書」，包裝得「理直氣壯」，其實一切是為了美國的利益出發，是「假仁假義」，例如搶回在中國的工業鏈。喂，美國商家看準中國的土地平、人工低而投資中國，是美國商人的決定，但由特朗普政府開始，卻怪責中國搶去美國資金，搶去美國工人的職位。然而，為甚麼不是美國的工業在中國造成永久傷害的污染？利用中國廉價勞工，賺走過百倍的利潤？走與留都是美國商家的決定，若美國政府認為這些商家投資中國是錯，美國政府應好好教訓這些美國商家。可是，在美國推崇的自由貿易價值，一方面要中國跟隨，又何解要美商返國呢？

至於協助印太地區的基礎建設並給予援助，美國一向有支援世界各國，不過持續的支援主要在軍事上。二戰後美國在世界各地約有5,000個軍事基地，冷戰後大幅縮減，至今尚餘370多個。美國的所謂軍事支援，名為維持世界和平，實是建立軍事霸權，更沒有絲毫為當地民生和發展着想。中國的一帶一路，與不同國家一齊建設自己社會，被美國指摘為「經濟掠奪」，現在中國略有成績，美國也來搞美式一帶一路，自喻支援盟國基建，這又是否軍事掠奪再加經濟掠奪呢？

此外，支援友好國家數碼能力，即科技能力，美其名不要倚賴中國，不要用中國產品而影響國家安全，實質是美國東征西討，無暇發展新科技商貿，例如5G。為國家安全，對抗中國，與盟友建立「數碼科技貿易聯盟」，實質是做生意，搶市場。（明日續）