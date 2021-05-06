面係人哋畀，架係自己丟。香港政府死纏爛打哀求新加坡政府建立兩地旅遊氣泡，很可能出師未捷身先死，隨着變種病毒攻陷本港，新加坡表明所有從高風險國家或地區入境的旅客，須在指定設施隔離的時間由14日增至21日，正評估是否要調整與香港的旅遊氣泡計劃。一旦旅遊氣泡再次爆破，港府堪稱自取其辱。

其實，新加坡疫情雖不算嚴重，但別說仍未清零，每日新增個案甚至比香港還要多，例如數日前單日便有39宗確診。按道理，應是港府主動評估是否仍要與新加坡互通，惟事實恰好相反，現在擺出嫌棄狀的是新加坡。港府廢官急於求成，仰人鼻息，連內地和澳門都未和香港通關，偏要抱着新加坡大腿求人通關，被人看扁就是必然結果。

說到底，變種病毒不是無緣無故從石頭爆出來的，而是從外地傳入來的，港府一味以「熔斷機制」說事，至今不肯禁絕所有南亞疫國航班及人士抵港，變種病毒源源不絕何足為奇？更不堪的是，現時流入社區的變種病毒個案，部分在酒店隔離21日期間多次採樣檢測均無發現，直到隔離完畢進入社區才確診。如果不是變種病毒潛伏期遠遠長於21日，就是採樣馬虎，無法準確驗出病毒。早前外判承辦商華大基因爆出連串檢測錯漏事件，隨時是變種病毒攻陷社區的原因。在一連串人為因素下，第5波疫情想不大爆發也難。

連日來，港府已強制多幢大廈居民送往隔離21日，這些大廈都是有一宗變種確診個案便要全幢大廈居民一併送檢，即使曾接種疫苗及檢測後呈陰性也沒有例外。人們實在不明白，與其整幢樓的居民都要隔離，何不讓他們留在家中隔離，非要如此擾民不可？有半山富貴居民因此興訟，挑戰政府的隔離檢疫決定，一旦挑戰成功，這個政府的抗疫政策還有甚麼認受性可言？不是自己丟架是甚麼？