過去一個月，中國內地突然加快了新冠肺炎疫苗的接種工作，如今接種了第一劑的人數約有2.7億，數量上已經超越美國，位列全球第一。若以人口比率計算，內地每100人之中，接種者有19個，跟世界上比例最高的以色列、阿聯酋相較，還是遠遠不如，但是仍比香港略高。

踏入2021年之後，中國對新冠疫情控制的有效程度，肯定是位居世界前列，近期更幾乎沒有本土感染個案。假如對國產疫苗的安全性有疑慮，按理北京政府沒必要急於推行大規模的注射計劃，更加不會拿國民的生命安全作賭注。

目前注射了科興疫苗的香港市民有40多萬人，注射後死亡的有20多人。很多人懷疑，這些死亡個案是否跟接種疫苗有關，如果有關，這比率就不可謂不可怕，那是大約每二萬人就有一個。

如果內地所謂的疫苗致死比率跟香港相近，那可不得了，他們已有2.7億人接種了疫苗，若然是每二萬人有一宗，豈不是該有約1.35萬人是因疫苗而死？內地因新冠肺炎致死的個案只有4,000多宗，要是打疫苗而死的人，竟然倍數多於感染新冠肺炎而死的，你認為北京還會如此風風火火地推廣疫苗注射，朝廷真會如此草菅人命嗎？

其實，香港注射科興疫苗後死亡的個案，大抵應屬自然致死，有些人不管三七二十一，就跟疫苗拉上關係，那大可不必。然而，任何藥物進入體內，或多或少都會有副作用，市民抱小心的態度也是對的，正如筆者早前所說，我平素就連頭痛時吃片止痛藥也不大願意。

不過，新冠肺炎畢竟來勢洶洶，有些外地入境者的病毒潛伏期可以超過21天，政府如何努力堵截，也難免會有漏網之魚。在目前情況下，大眾要作自我保護，恐怕注射疫苗還是最好的一種選擇。