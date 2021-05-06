畫水無風空作浪，繡花雖好不聞香。看官，老朽講緊呢個無能政府，施政至叻得把口，由重中之重嘅「房事問題」到落區「聽取民意」，全部都係講咗當做咗！阿哥，特區政府個個高官人工薪酬高過歐美政要，之不過，從一隻老鼠都捉唔到，到防疫漏洞處處，依家新冠變種病毒擴散再襲多區，源頭不明個案恐怕又會增多，咁搞法，放寬禁聚令又有乜用！人心惶惶，香港疫情一波未平一波又起，第5波大有山雨欲來風滿樓之勢，特區一班庸官果然係「海底石斑」──好魚（瘀）！

嗱！本報近日翻政府舊帳，指本屆政府曾要求一眾問責高官要走勻全港18區，唔係要佢哋落區幫手滅鼠，只不過落區聽吓民意，更好掌握地區事務，改善施政。然而，對於一眾高官來說，小小要求如同攞佢哋命！呢，有關試行計劃喺前年9月底完結後，官員區訪次數唔再被統計，或者寫入每年發表嘅施政報告當中，變相唔再將司局長落區視為政府其中一項工作目標。一眾高官懶落區，有議員形容佢哋係「溫室小番茄」！言而無信，「溫室小番茄」咁詩意太抬舉了吧？老朽就覺得佢哋似「斷柄鋤頭」多啲，即係無揸拿，完全靠唔住！

本報舊事重提，老朽得以溫故知新。政府喺前年反修例風波發生後，曾經大鑼大鼓成立「對話辦公室」，想促進政府同市民間嘅溝通，包括搞多場「閉門深度對話」同「公開社區對話」等。之但係，社區對話搞咗一場咁大把就冇影。林鄭舊年11月出席立法會答問會時，都話依家香港已經恢復法治同秩序，混亂亦已被和平取代，好樂意亦準備好去會見香港市民喎！老朽等了又等，等到春來又夏至，蟬鳴了，而林鄭那自信嘅眼神，無緣一見！毛澤東說過：「一切為了群眾，一切依靠群眾，從群眾中來，到群眾中去。」施政要不離地，不能做斷柄鋤頭，出來吧一眾高官！