在「五四」前夕傳來一個令人振奮的好消息，香港大學宣布與該校的學生會「割席」、「脫鈎」，並採取強而有力的斷然措施，澄清港大學生會是在警務處社團註冊的獨立組織，非隸屬或附屬大學的任何機構，且不再代收學生會會費，不會再借用學校場地作學生會會所及辦公室。換言之，表明港大學生會所有言論及行動與港大無關，必須自行承擔法律責任。對此，筆者作為港大專業進修學院早年畢業及獲校方嘉許的傑出校友，表示極之贊成和全力支持。

港大是國際知名的大學，是本港龍頭大學，但曾幾何時竟墮落成反中亂港及「港獨」的發源地。港大學生會的《學苑》便是最早刊登多篇公然散播「港獨」的文章；非法佔中的主角及搞手，黑色暴亂的狗頭軍師，「35+」攬炒奪權的顛覆陰謀等暴亂理論、策略和行動計劃，便是出自這個百年老店的高等學府，今天已作為階下囚的港大法律學系前副教授戴耀廷便是最好的注腳了。

港大校方頂住可能出現的、來自境內外勢力的威脅和打擊，重拾起「教不嚴，師之惰」的職責，用雷霆萬鈞之力，手起刀落「割席」，是對學生負最大的歷史拯救責任，是對青年最大的大愛行動，是後止暴制亂時期在大學學界整頓校政、校風的里程碑！

實踐證明，邪不能勝正，只要敢樹正氣，政棍學棍、魑魅魍魎總是見不得光的，在太陽之下便左閃右避。香港大學嚴正宣布撥亂反正的堂堂正正之公告後，港大學生會便低聲下氣地表示希望與校方維持合作關係云云。

在世紀黑色暴亂被捕逾萬名暴徒中，四成是學生，說明學生是暴亂的主力軍，當中六成更是大專院校學生，是黑暴主力軍的樁腳基礎，可見大專院校是暴亂的重災區。港大已毅然帶頭舉起撥亂反正的大旗了，中大也對中大學生會當選內閣「朔夜」的違法宣言和政綱採取強硬態度，其他大學呢？