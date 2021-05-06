自《港區國安法》實施以來，大部分「港獨」團體樹倒猢猻散，而攬炒派「初選」政客，當日信誓旦旦與「手足」「核爆都不割席」，現在卻紛紛割席「跳船」，並辭任黨務要職。這些政客的所作所為，顯然不是誠心悔過，只是藉打悲情牌，以圖博取法庭輕判，目的為推卸責任。

近日，因初選案而遭還押的立法會前議員林卓廷，以無法履行職務為由，向民主黨辭任副主席一職。因初選案被控串謀顛覆國家政權罪、正在還押的陳志全，透過家人發聲明，宣布退黨並辭去人民力量主席一職。另外，先後有多名攬炒派區議員退出公民黨。

47名曾企圖威脅政府回應「五大訴求」而舉行「35+初選」的攬炒派政客，被警方控告串謀顛覆國家政權罪，其中不乏攬炒派當時在立法會的中堅分子，包括：民主黨前主席胡志偉、前副主席林卓廷；公民黨前成員楊岳橋、譚文豪、郭家麒；以及人民力量前主席陳志全等。這些攬炒派政客近日均「跳船」，辭任政黨要職。

立法會早前審議要求區議員宣誓的條例，大批靠煽暴當選的區議員已先後心虛辭職，繼范國威、林卓廷、李嘉達、譚凱邦宣布辭任區議員後，現正還押的中西區區議員梁晃維、中西區區議員吳兆康、觀塘區議員畢東尼及北區區議員袁浩倫等，也宣布辭任區議員。

另外，自2019年6月起一連串暴亂和「港獨」違法行為爆發以來，有不少在香港干犯了嚴重傷人、縱火、製造汽油彈、製造炸藥、刑事毀壞、暴動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全等嚴重罪行的罪犯，畏罪潛逃離港，逃避法律責任。這些罪犯堆砌諸多藉口，包括欺騙法庭以獲批准離開香港、假稱是因政治理由被起訴等，刻意逃避法律制裁，於國安法利劍高懸下，懦夫醜態表露無遺。

反修例暴動、「初選」期間，攬炒派政客衝擊法治，氣燄極其囂張。他們煽動「黑暴」，策動「攬炒」，以玉石俱焚的形式，妄圖把香港拉落深淵。去年7月，攬炒派舉行「35+公民投票初選計劃」，身為發起人的戴耀廷開宗明義「35+初選」是「攬炒十步」之一，揚言要透過「35+」否決財政預算案，脅迫特首辭職及令港府停擺。十步中更提到要讓西方國家對中國實行政治及經濟制裁，「攬着中共一起跳出懸崖」。攬炒派政客於實施國安法後依然故我，如今要「埋單」「找數」，就企圖逃避法律責任，更讓大眾看到其反中亂港、無擔當的本質。

攬炒派政黨以為透過搞違法「佔中」，支持黑暴，便可迫使中央就範，豈知搬石頭砸自己的腳，民主黨如今陷入是否棄選立法會的掙扎中，公民黨亦面臨退黨潮及解散危機。

任何法治社會都應無法接受有人可以凌駕法律，或有特權可以犯法而不用面對法律後果。攬炒派漠視國家與本港的整體利益，以及香港已回歸的事實，先後與不同境外勢力眉來眼去，意圖摧毀幾代港人辛苦建下來的繁榮安定，完全是自掘墳墓的行為，現已到結帳的日子，「跳船」也逃不了，必須為自己所做的一切負責。