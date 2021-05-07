美國對華的圍堵正在擴大網絡。公開說不會圍堵，實際卻是到處糾眾抑制中國的發展。不說新冷戰，實際上是快速推展冷戰政策。或許這樣的言行不一，是企圖欺騙中國及國際社會，但中國是這樣愚蠢可騙嗎？國際社會也是無知到任美國擺布嗎？

美國的策略是動員其他國家對中國進行封鎖。首先是中國的投資，其後是關鍵的零部件、科技原件等，目的是打擊中國的生產，破壞中國生產的供應鏈。這已不是正常的貿易競爭，而是近乎戰爭形式的攻擊。中國向世界貿易組織申訴，即使勝訴也沒有用，因為美國已經不是依從公平的自由貿易原則，也不屬貿易的範疇，而是政治、經濟合一的戰爭。戰爭只能以戰爭的方法對應。

一直以來，中國的經貿重心是發達國家，美國為主，近年美國的比重稍減，但還是中國經貿最大的目標，資金流入最多（當然不是直接流入，而是採取許多途徑，迂迴進入）。美國現時的反應對中國打擊頗大，需要作全面調整。

中國的對策是擴大內需，但短期擴大的空間有限。原來出口商品的要求與國內需求有差別，不宜修改。少了發達國家的出口份額，或許不會短期有很大的規模，中期之內也不易由內需擴張來填補。要使出口持續擴張，來推動國內生產的發展、升級，中國需要新的市場，而這只能從非歐美發達國家而來，這亦即是中國所提的「一帶一路」國家，歐美以外的全球化。

由此，一是中國要逐步轉移出口重心，即使不放棄歐美市場，也要開拓非歐美市場以防範歐美以貿易作為武器，對中國制裁攻擊。二是非歐美國家還在發展中，許多條件不如發達國家，中國可以加強對當地的基建投資以至生產等各方面的投資，改善當地條件，推動經濟發展，以形成更大的市場，也可以作為中國經貿合作夥伴。

歐美國家正陷於困境，除了德國、日本，均以負債運行，缺乏中國的經濟力量支持，很難增長。現時投資基建和再工業化，為時已晚，也沒有海外市場來作推動力。除美國外，歐洲、日本等人口老化、衰減，即使重振，亦不可能與中國及其他新興市場國家競爭。美國為首抱團封鎖中國，是最後的掙扎，也作用不大。

中國與俄羅斯以武力護衞，在經貿方向與歐美競爭，集中開發「一帶一路」國家的經濟和市場，與它們作更大範疇的分工協作。不出太多的時間，相信不過10年，此消彼長的形勢便會清楚。中、俄等要防的是美國發動戰爭，垂死戰鬥！