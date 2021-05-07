香港支聯會的五大綱領及口號，被指涉嫌違反《港區國安法》，但該會的秘書蔡耀昌表示，仍會維持維園燭光集會的原定計劃，也不會改五大綱領及口號。

《港區國安法》公布執行之後，香港的反中亂港勢力土崩瓦解，不是被抓，就是竄逃，就是退黨退會，還有「以今日之我打倒昨日之我」的，只有支聯會、蔡耀昌之流還在頑抗、叫板，好像「無畏無懼」的樣子。不過，大家可以等着瞧，國安法利劍真的落到他們頭上了，他們如何表現，真的「夠薑」？

反中亂港勢力猖狂了這麼多年，出現了不少「貌似英雄和鬥士」的人，會不會真的像毛爺爺說的，有人準備帶着花崗岩腦袋去見上帝？就算有，又能怎麼樣呢？以為自己是「浩氣長存」嗎？「英烈春秋」嗎？以為香港會有人前仆後繼完成他們的未竟事業嗎？做夢吧！他們的完蛋，只會是又一個小丑消失，又一堆垃圾被焚化，連淪為笑談的資格都沒有。

這道理很簡單，因為他們從來沒有站在歷史正確的一邊，從來不識大勢，從來沒有真正為了人民和代表人民的利益，他們是必然失敗、永不可翻身的。和個別頑固派相比，香港反中亂港勢力的總體狀況早已是樹倒猢猻散，一派末日景象。這景觀中，公民黨的梁家傑頗為「傑出」，此「傑出」乃無恥政客和舌辯之士的「傑出」。其實，公民黨從來就是由一群無恥無良政客、舌辯之徒組成，然而大難臨頭必表現各異。

現已遭起訴干犯了串謀顛覆國家政權罪被還押的楊岳橋、譚文豪、郭家麒、李予信已經退黨，在他們之前已有一些黨員退黨。說也奇怪，參與過無數次反中亂港活動的公民黨主席梁家傑至今「安然無恙」，還很快活。

傳媒查詢支聯會已有約200會員團體退出、公民黨如何看待時，梁家傑一副輕佻口脗答曰，他和公民黨均無加入過支聯會，無所謂退出云云。他還反唇相譏，問是否做義工也要退出？然而，這樣的口舌之利還能逞多久？