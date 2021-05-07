倚天一出，誰與爭鋒。《港區國安法》既是寶劍，也是照妖鏡，所有牛鬼蛇神都無所遁形。有的坐監，有的逃亡，有的退黨，有的歸隱，反中亂港勢力樹倒猢猻散。但也有人繼續死撐，例如支聯會，該會其中一項綱領是「結束一黨專政」，明顯有違反國安法之嫌，他們堅持不修改，遲早須承擔法律責任，到時不要埋怨被政治打壓就行了。

支聯會起於六四風波，一直妖言惑眾，謊言欺世，足足吃了30多年人血饅頭。過去中央放任自流，不聞不問，變相助長他們的氣燄，現在既然已有煌煌國法，就容不得他們繼續放肆。最近陸續有反對派人士宣布退出支聯會，顯然已聞到一股不祥的味道，紛紛跳船自保，甚麼「齊上齊落」、「核爆都不割席」等誓言統統丟到九霄雲外去了。最好笑的是，公民黨梁家傑聲稱從沒有加入支聯會，這豈止是劃清界線，簡直撇得乾乾淨淨，果然是「識時務者為家傑」。難怪許多反對派頭面人物已在赤柱洗廁所，唯獨曾鼓吹「暴力有時或可解決問題」的梁大狀依然逍遙自在，可見他才是深諳「精人出口、笨人出手」的真正高手。

不過，高手也有高手的煩惱。隨着楊岳橋、譚文豪、郭家麒等多名政客宣布退黨，公民黨正面臨窮途末路，到底還能撐多久，身為黨主席的梁家傑恐怕也沒有底。曾幾何時，這班藍血大狀意氣風發，雄心勃勃要做執政黨，沒想到近年走火入魔，不僅愈來愈激進，更與攬炒派同流合污，絲毫沒有藍血貴族的味道，終於落得眾叛親離、瀕臨滅黨的田地。梁家傑聲稱要「靜待黎明」，真可謂阿Q精神，他不妨慢慢等待吧。還是毛澤東說得好：「小小寰球，有幾個蒼蠅碰壁。嗡嗡叫，幾聲淒厲，幾聲抽泣。」支聯會也好，公民黨也罷，對中央而言都不過是小小蒼蠅。過去中央隱忍不發，他們才有機會叫囂，現在只剩下抽泣而已。