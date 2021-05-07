源頭不明，這個字眼過去近一年半以來大家都聽得太多，其實世上沒有無緣無故的痛，必定有某一處受到侵襲傷害。香港被疫症纏擾，負責把關的港府責無旁貸。首宗社區變種病毒個案來自29歲印度裔男子及其同住菲籍女友人，之後爆發多名外傭染疫，甚至連主人及少主都被波及，以為源頭不明，其實只是查不到，或者未查出來。

原來有人吞吞吐吐，未有說出自己全部行蹤，但是在科學鑑別、病毒基因排序下無所遁形。印度漢及其菲籍女友人上月中在柴灣一個屋邨與親友舉行聚會，其中一些參加者又與染疫的東涌映灣園菲傭、薄扶林豪峰菲傭以及康怡花園菲傭聚會，有人更是連環派對，半個月以來在社區形成一個傳播鏈，最少7宗爆疫個案有關連。部分人輕視新冠疫情，行為不負責任，造成全港37萬外傭被迫強檢，多幢大廈居民須撤離檢疫。

網上有人分享在檢疫中心隔離21天的經驗，當中不乏大吐苦水，亦有溫馨提示，需要帶備甚麼東西去營中，指出營內物資相對缺乏，冇啖好食，以疫監來形容是最貼切不過。

冤有頭債有主，埋怨印度漢帶病毒來港亦於事無補，他自己亦未必知道身上潛伏病毒，問題是誰大開中門，讓這些人入境。各界早已經提醒南亞地區疫情嚴峻，應該發出禁飛令，但政府冥頑不靈，輕視變種病毒禍害，現在大錯鑄成，只希望可以減輕嚴重性。

治亂世用重典，面對世紀疫情亦需要用非常手段，嚴懲所有違規者。議員要求當局嚴厲執法，檢視相關人士有否違法，否則法例恐淪為「無牙老虎」。當局亦應加強派人在外傭聚集的地方監察，有否違規包括除口罩以及超過限制人數。這些不是歧視，而是正視問題。若任由一小撮人漠視法紀，不作糾正，這是對大部分循規蹈矩的市民不公平。