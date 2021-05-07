美國參議院外交關係委員會上月通過《2021年戰略競爭法案》（競爭法）抗衡中國，本欄一連兩日述說了該法的重點並作分析，今日繼續。

《競爭法》的其中一個重點，是針對中國在各個領域所做的「統戰工作」，做「反統戰」。在政治現實上，此重點是大驚小怪。試問哪個國家沒有做統戰和反統戰的事？中國有，美國也一樣有。美國就是在自己的盟國，例如英、德、法、日、加、澳等也有做。君不見，美國在世界各地輸出「大美國主義」，所謂「自由市場價值」的合理化和合法化，背後目的是掠奪。在香港，美國駐港澳總領事館也不時派代表，聯繫學界、教育界、高教界、商界、科技界、政界等。奇怪的是，美國駐港澳總領事館是美國在海外最大人員編制的領事館，而且美國中央情報局分部也設在總領事館內。同時，美國亦有不少非政府機構（NGO），美其名是文化推廣，實質是進行政治工作，這些機構如香港美國中心、美國國家民主基金會、美國國際民主研究院、國際共和研究所、人權觀察組織、自由之家等等。更有電視台和電台推動輿論，全世界的有美國之音，針對亞洲的有自由亞洲電台。對於中國假訊息，《競爭法》並無指出事例，但美國前總統特朗普就經常譴責美國媒體散播假訊息。

在風平浪靜時，這些「統戰」工作，「我有我做，你有你做」，美國在上風時「哈哈笑」，在下風時「喊打喊殺」。所以，這些重點工作，美國平日已應該做，做不足而落後於中國，是自食其果。《競爭法》最大的問題是諉過於中國，並借此名義組織盟友，建立不同聯盟，並準備籌組「民主國家聯盟」，以團結盟友，組織對華統一戰線，企圖加強美國的世界地位，號令天下。

其實，這些都是「華盛頓共識」與「北京共識」對壘的延伸版，再加上數碼科技和貿易利益的爭地盤，硬要把中國製造成「世界箭靶」。

《競爭法》的目的是對抗中國，北京嗤之以鼻，估計最刺到中國「神經」的，是《競爭法》提出對台灣的身份和地位改變，把台灣的地位升級，成「無國家之名，有國家之實」，加上美國政府認為兩岸軍事對比懸殊，將來會向台灣出售更多攻擊性武器，一來刺激北京，二來令台灣民進黨和台獨分子雀躍萬分，隨時擦槍走火，筆者希望兩岸領導人都能用智慧去處理。美國從來要搗亂一個地方，都是鼓勵當地人互相廝殺，美國從中得利。

中國人能面對大時代來臨嗎？（全文完）