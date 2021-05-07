自從變種病毒攻入本港，港府便實行「連坐式」隔離檢疫，舉凡一幢大廈內有一人確診變種新冠肺炎，整幢大廈的所有居民皆要在檢測證明無確診後，再送往竹篙灣隔離21日。有人在網上發放「竹篙灣隔離營攻略」，本報也提供「走佬袋」，一文看清入營須知，無疑令人感到貼心，但更多的是無奈。

21日不是短日子，悶到發慌還是其次，如何保住份工才是大問題，即使大部分打工仔能改以視像或網上工作，惟隔離營沒有WiFi，檢疫人士必須自備SIM卡或WiFi蛋，而且電插頭不足，必須自備拖板，這些都帶來不便。須知道，臨急臨忙入營，政府是否容許市民買齊所需一切才送往檢疫呢？早就有「被隔離」的市民質疑，橫豎整幢大廈的居民都要隔離，何不留在自己居所隔離？起碼可以舒適方便一點，政府只需安排警員駐守以防有人溜走，以及派遣工人倒垃圾並提供簡單食物即可，總比強制市民入住「百無」隔離營實際。

當然，最提心吊膽必然是基層市民，他們手停口停，一下子無法上班21日，隨時被炒，箇中苦況，豈是薪高糧準的港府廢官所能明白？政府可有考慮向這類人提供生活津貼？

站在廢官及專家角度，防疫從嚴理所當然，他們不在乎市民難處，一味從便於管理出發，欠缺人性與彈性。單是隔離營的WiFi問題，要提供十分簡單，只在乎政府肯不肯做，偏偏廢官就是連微小細節也不肯站在市民角度出發，民怨油然而生何足為奇？

說來說去，本港疫情之所以欲斷難斷，變種病毒之所以長驅直進，都是港府把關無能惹的禍。變種病毒不是自己爆出來的，而是從外地輸入的，正是港府不肯對疫國封關，酒店隔離採樣又馬虎兒戲，才會走漏「印度男」進入社區播毒，令第5波疫情隨時殺來。廢官失職不用問責，一門心思只放在玩殘市民，豈有此理！