據英國《金融時報》報道，中國將出現上世紀60年代以來首次人口下降。事實上，近年中央積極放寬生育政策，鼓勵國民多生孩子，但是成效不著，中國正面臨人口老化問題。很多反中共的評論者聽到這等消息便喜上眉梢，在大談北京政權如何危機四伏。

其實，這些人未免想得太多，時代不斷進步，未來也是難以預知，人口減少與老化，是否就一定會造成經濟危機，甚至會動搖管治權，是任何人也說不準的事，過去的歷史，在未來也不一定會重複。

傳統的學說認為，新生代的人口愈多，經濟愈有活力，老年人則是社會的負累，過去這個道理或許是對，未來則不一定。筆者在大專院校任教多年，經常說目前大學所教授的知識，20年後就未必有用，很多工作，包括會計、建築、醫療等專業，將來都可以由人工智能代替。殘酷一點說，未來可能很多年輕的人口，反倒會成了社會的負累。

大概10年前，我曾一本正經地勸喻身邊一位好友去學習駕駛，但是這位朋友很有智慧，他說待自己要買車時，恐怕已經發明了自動駕駛系統。到今天，朋友尚未有買車的需要，隨着他的孩子逐漸長大，或許數年後會買，到時候說不定自動駕駛系統當真會大規模推出，原來學車也可以是多餘的。

這個例子說明了，我們在10年前，很難說準今日之事，同樣道理，今日也很難說準未來數十年的事。年輕人口愈多，經濟愈容易發達，那是以往的理論，未來的世界，人工智能和機械人可能已經擔當了大量工種，說不定愈多勞動人口，愈會拖着經濟發展的後腿。況且，當代人的壽命愈來愈長，而當代的老人也愈來愈健康。今天，很多香港的地盤工人都已經年過花甲，可見老年人的生產能力，未必不如後生。