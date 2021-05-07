政府無能，市民受難。新冠變種病毒殺入社區，有蔓延之勢，牽涉多幢大廈全部住客被列為密切接觸者，須送往檢疫中心隔離21天，累計近2,000名居民頓時逼爆檢疫中心。被迫強檢嘅大廈，有撞正孕婦臨盆，亦有私家醫生受影響，該醫生表示已接種兩劑疫苗，且已有抗體，惟仍須接受21日嘅隔離檢疫，坦言覺得「好煩」，佢話未來3星期已醫療預約咗逾百名市民，如今要搵方法安頓病人！

有東涌區議員批評當局嘅強檢要求與安排不配套，譬如要求到過東薈城嘅人士做強檢，但檢測站卻無法應付大批市民嘅檢測壓力，導致人龍處處，反增播疫危機。

講真，東薈城人流多，食肆、商店又多，其中肯定有唔少人冇用「安心出行」，走漏嘅一定唔少，依家所謂「到過嘅都要強檢」，你講嘢呀？賊過興兵，根本就係法國大餐，多舊魚！試想想，又外傭又食客等要指定時間內強檢，一時多咗幾十萬人要強檢，檢測站又冇增加，唔混亂就有鬼咯！又係庸官無能，懲罰市民！

庸官防疫漏洞處處，又「所託非人」，有承辦商採樣求求其其，懷疑至少4宗走漏變種個案，搞到依家變種病毒四處走，人心惶惶，第5波隨時引爆絕非危言聳聽！要言之，政府廢柴，市民有排濕滯！疫情有時彈上，有時彈落，有時本地零確診，總之，抗疫逾年，疫情依然如鬼影變幻球，仲搞乜鬼「旅遊氣泡」吖？連新加坡都怕咗香港，港產庸官一味跪地餵豬乸，自取其辱，睇見就把鬼火！

有地盤工人投訴，政府自本月起停止免費檢測，工人只能領取檢測包做免費檢測，惟近日咁多強檢群組，加上檢測包淪「炒賣品」，網上更有人以25元出售一份檢測包及樣本樽，無本生利！一樽難求，大家知點解喇！政府配套甩轆，庸官仲唔快啲諗吓如何補救！