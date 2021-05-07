本屆特區政府餘下的任期已屈指可數，只餘下十幾個月，有4項司法的施政欠帳還未有時間表和路線圖交代如何處理。儘管社會公眾不斷發聲，但管治當局總是充耳不聞，好官我自為之，令質疑和不滿不斷升溫，但總是找不到答案，然而上月天機終於洩漏了。

上月底有行政會議成員接受網台專訪，他在訪問中毫不避嫌為林鄭月娥爭取連任率先發聲力撐（筆者聲明，本文不涉行政長官選舉事宜，只是指出引述理據的出處），興奮之餘暴露了本屆政府核心班子組成的政治結構成分的秘密。他說：「現屆政府內『開明派』、民主派或第3路線派別人數比例遠超各屆政府。」又指「現屆政府內比較開明者，所佔比例遠超以往多屆政府」，更表示「相信若她有機會連任，可以容納更多不同政治光譜的人加入政府」。筆者詳細比對多份本港中文報章的報道，引述上述有關說法時，內容基本沒很大的出入。

根據其坦白拆解，便清楚解答了筆者多年來的疑問，終於有了明確的答案了。為甚麼本屆政府上任伊始便推行一條綏靖主義的投降妥協路線，或者美其名為「大和解」路線？原來事出有因，是政府決策的政治結構使然。事實也證明筆者是本港政界第一個揭露本屆政府推行這條錯誤路線，沒看錯眼。

這樣的結構，如該行會成員所踢爆的政治組合，便當然推行與反中亂港政治勢力「和平共處」的政治路線，「和解」的實質是「養寇自重」。那麼便可解釋公眾一直無法理解的庇奸護惡4個現象：一、本屆政府任內沒繼續檢控非法佔中尚餘39名搞手；二、本屆政府任內沒繼續檢控非法佔中尚餘700多名被捕疑犯；三、儘管中央政府定性由反修例演變為黑色暴亂是暴亂性質，必須止暴制亂，特區政府卻用「社會事件」稱謂；四、拒絕成立專項的特別法庭審理逾萬宗暴亂案件。多謝他的坦白！